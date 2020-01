Uskuteční se v ústecké Čajovně U vysmátý žáby (15. ledna od 17.00) a teplickém klubu Božák (14. února). „Celý výtěžek ze vstupného, bude to 200 korun na osobu, ale i z dražby či navazujících aktivit, pošleme organizaci Animal Rescue Collective na podporu australských zvířat v tísni,“ přislíbil Emilio Dvořák, který středeční akci nazvanou Ústí pro Austrálii spolu s Jolanou Vaverkovou a Jiřím Poživilem pořádá.

Kdo všechno na akci vystoupí?

Především Jiří Poživil alias Will Eifell, ústecký folkař a písničkář a spolupořadatel akce. Prostě náš Póža. Sami se nabídli písničkáři Erdela Teriérová (Děčín) a Šedoplášť (Ústí). Z umělců nás oslovili například Kateřina Gaja i Radek Brožovský, jejichž obrazy na benefici vydražíme. Nabídla se také Katka Csuri, s kamarádkou právě háčkují koalí kapsičky a postavičky. Výtěžek ze všeho prodaného přidáme k penězům ze vstupného.

Z čeho máte jako pořadatelé největší radost?

Ze vší té podpory a solidarity. Zkrátka ze všech, kteří do toho jdou s námi, i ze slov díků a chvály putujících k nám od protinožců. Je pěkný pocit, že se pořád ještě umíme tady a teď spojit a pomáhat, ať žijeme na tomto krásném světě kdekoli.

Kdo je v Ústí a okolí „tradiční benefiční muzikant“ či kapela?

Folk-punker Tom77 alias Hřebík z Duban u Roudnice, otec dvou dcer, který jde hned druhý den po benefici ráno v pět do práce. Prostě „Punk‘s not dead“. Ovšem benefiční myšlenka a chuť pomáhat je blízká i dalším muzikantům. Všem proto převeliké díky.

Chystá si některý interpret písničku o Austrálii?

To netuším. Ale strhující folk punkový Tom77 má song „Zapálím oheň“, aktuální mi přijde song „Osud“ od DC Radio: „Tady a teď spojíme síly… chceme zasadit strom“, kteří prý svůj set odpálí novinkou „SOS“. Litoměřický Švindl zahraje „Němou tvář“, ústecký folkový Šedoplášť nabídne „Zvířátka“ a Will Eifell „Jenom trávu“. Z kapel zahraje i trio Hambaeros z Teplic, pomohou písničkář Snivec (Míla Kolenatý, ex kytarista Houpacích koní), metalový kytarista David Hradílek z Ústí (neboli Adagio Funebre), bluesman Rohypnol z Ústí a Martin Honzák (Teplice - Ústí) zahraje na didgeridoo, nástroj původních obyvatel Austrálie. Jako duo zahrají Viktorka Marksová (zpěv) a Jiří Imlauf (kytara, zpěv) z legendární ústecké rockové skupiny Houpací koně.