Už ve čtvrtek 10. října začíná v Ústí nad Labem 22. ročník výjimečné divadelní přehlídky Kult. O den později festival nabídne jedno ze svých největších lákadel - představení plné akrobacie a nečekaných cest do nitra lidského těla Heroes v podání Losers Cirque Company. Začíná v 19 hodin v ústeckém Domě kultury. „Heroes jsou představením, které se nepodobá žádnému jinému,“ láká principál souboru Petr Horníček.

Do Ústí přijedete už počtvrté. Nejprve jste zde uvedli představení Walls and Handbags, pak Losers, Kolaps a nyní dorazíte s novinkou Heroes. Můžete nám ji představit?

Námětem představení Heroes je autonehoda a to, co po ní následuje, tedy boj člověka o svůj vlastní život. Zajímá se o to, co se odehrává ve vašem mozku, když ležíte v kritickém stavu na operačním sále a váš život je v cizích rukách. Hrdiny, tedy Heroes, jsou v té chvíli všichni zúčastnění, ten, který bojuje o přežití, doktoři a všechny buňky v poraněném těle.

Obsahuje inscenace nějaké nové prvky oproti těm předchozím?

Inscenace je jedinečná zejména díky neobvyklému propojení pantomimy a nového cirkusu, tedy tance, silové akrobacie a pohybového umění. Novým prvkem je také jednoduché a efektní pojetí scénografie. Tvoří ji totiž pouze bílá elastická látka, která je používána jako kulisa, ale také jako rekvizita. Novinkou je také použití závěsné akrobacie na laně, kterou naše akrobatická skupina zařadila do představení a jíž se účastní kompletně všichni akrobaté.

Choreografie Heroes se ujal držitel Thálie Radim Vizváry, který v představení rovněž ztvárnil hlavní roli. Jak došlo k propojení Radima Vizváryho s Losers Cirque Company? A jak spolupráce probíhala?

Spolupráce jak s Radimem Vizvárym, tak s Danem Špinarem začala v Národním divadle, kam si oba umělci přizvali Losers Cirque Company na pohybové zpracování opery Billy Budd. Spolupráce s Radimem i Danem je velice přínosná pro celou skupinu, naše tvorba dostala během zkoušení s tímto kreativním týmem nové rozměry.

Radim má v představení i akrobatické výstupy?

Ano, je to tak. Na začátku zkoušení se tomu nějaký čas bránil, ale my jsme mu nedali na vybranou. Všechny nás ovšem svým nasazením velice překvapil. Za tři měsíce zkoušení odvedl neuvěřitelnou práci a naučil se spoustu velmi těžkých akrobatických triků.

Jak probíhá zkoušení nového akrobatického triku?

Všechny triky zkoušíme nejprve s různými záchrannými pomůckami - s žíněnkami a lany - a postupně je odkládáme až ve chvíli, kdy je trik na sto procent jistý a dostatečně procvičený. Po překročení tohoto mezníku už akrobatický kousek „pouze“ velice často zkoušíme a opakujeme, abychom docílili co největší jistoty a pevnosti.

Radim Vizváry je mistr pantomimy, Daniel Špinar je činoherní režisér, Losers jsou nový cirkus. Tři rozdílné žánry. Jak se vám dařilo vyvažovat různorodé přístupy? Docházelo ke střetům?

Při tvorbě něčeho nového má každý nějaký nový nápad nebo názor, který by rád prosadil, a proto je nejjednodušší a rozhodně nejefektivnější řídit se pravidlem „poslední slovo má režisér“. Každopádně musím říct, že v našem případě probíhala spolupráce celého inscenačního týmu bez střetů a neshod ve velmi přátelské a nabité atmosféře.

Proč by si měl divák v letošním nabitém festivalovém programu Kultu vybrat právě Heroes?

Podle mého názoru jsou Heroes představením, které se nepodobá žádnému jinému. Přináší poetiku, kterou jsme jako Losers Cirque Company ještě nikdy v představení nevytvořili. Loseři se naučili pantomimě, nejlepší český mim se naučil akrobacii a společně vytvořili něco výjimečného.

Předpokládáte, že budete ve spolupráci pokračovat i na některém z dalších projektů? A co chystáte?

V současnosti připravujeme společně s Radimem Vizvárym nový projekt s názvem Mimjové. Chceme oslovit mladé diváky a jejich rodiče. Rádi bychom vychovávali další generace diváků pro nový cirkus, a kde jinde začít než právě u dětí.