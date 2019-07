To nej z bigbeatu a rocku nabídli Bonifanti z Ústí nad Labema taktéž ústecká Stará škola Jinak. V sobotu 6. července tak nastal druhý večer druhého ročníku celo letního festivalu Tivolí hudební léto. Obě dvě kapely předvedly publiku hudbu svých oblíbenců, vzorů a idolů, a to v perfektní formě.

Ústečtí Bonifanti nabídli třeba Erica Claptona, Beatles, J. J. Calea či Free, jejich nesmrtelný hit All Right Now. A zněla třeba i Riding with the King, výsledek spolupráce Claptona a B. B. Kinga i další lahůdky.