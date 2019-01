Litoměřice - „Letos se bude vzpomínat a bilancovat, protože festival Litoměřický kořen dosáhl 20. ročníku. Za dvacet let na něm vystoupilo na 300 souborů i sólistů z celého světa, představitelů různých stylů a žánrů. Pokusili jsme se o remake prvního ročníku, návrat ke kořenům," říká Michal Hanzl, hlavní pořadatel z agentury Modrý z nebe.

Tata Bojs - Milan Cais | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

Při té příležitosti se na festivalu objeví většina těch, kteří zahráli už na festivalu v roce 1995. Stejně jako poprvé zahrají v Letním kině na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. A to v pátek 4. a v sobotu 5. července 2014.

Bez Dunaje i Penze

Z dvanácti účinkujících, kteří vystoupili na Kořenu v roce 1995, budou chybět jen tři. Již neexistující Dunaj, Invalidní důchod a Švehlík.

Na stejné pódium jako před dvaceti lety vystoupá např. Vladimír Mišík a Etc…, kteří letos zároveň slaví čtyřicet let existence kapely, jejich o trochu mladší kolegové Hudba Praha letos slaví pro změnu třicetiny. Dále zahrají Tony Ducháček a Garage, na nichž čas jakoby nezanechal stopy, a TataBojs, kteří přijedou jedním osobákem tak, jako dřív a předvedou speciální akustický Vozembouch set.

Duo Václavek a Ostřanský spolu nehrálo přes patnáct let a impuls znovu sejít jim dal až Kořen. Přijedou i Zuby Nehty, které aktuálně nahrávají nové CD. Petr Váša vystoupí se skupinou Ty Syčáci, ale v rámci koncertu zazpívá i sólo některé ze svých časem prověřených hitovek.

MCH Band i Radost

MCH Band si připravili program „Es reut mich f", který před 25 lety vyšel na černé dvojdesce. Kapelu živě doplní hudebníci, kteří album v roce 1990 nahrávali. Skupina Radost hrává sporadicky, ale zato vytrvale a přednese písně ze svého jediného dadaalba „Mravenci snědli kočku".

Kromě původních účinkujících vystoupí kapely, které už patří k festivalovému inventáři. Dvě z nich, Traband a Rudovous, letos také slaví dvacet let existence.

Nešťastné povodně

Vzhledem k povodním, kvůli kterým se musel festival loni zkrátit, přijedou někteří z těch, kteří se do programu nevešli, např. letošní jediní zahraniční účinkující, Wattican Punk Ballet z Arménie, bizarní taneční a punkové duo, rozkročené mezi Moskvou a Budapeští. Tvoří ho sourozenci Karen a Gaya Arutyunyanovi a svou hudbu míchají z psychedelie, punku a freak popu a propojují ji s téměř divadelními scénickými triky. Vzniklý hudební koktejl včetně punku, funky disco beatů a kavkazských vlivů doprovází na koncertech živelná energie.

Ale aby legend na výročním festivalu nebylo málo, na festivalu vystoupí ještě Aktual, skupina Milana Knížáka, o níž se říká, že byla první punkovou kapelou na světě.

Za kolik je to letos

Vstupné v předprodeji do konce června stojí 550,- Kč, na místě 600,- Kč, jednodenní 400,- Kč. Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.

Stanování pro návštěvníky festivalu je zdarma v areálu Střeleckého ostrova.

Psi sice mají vstup do areálu povolen, ale jen s náhubkem a na vodítku.

Podrobnosti najdete na stránkách pořádající agentury Modrý z nebe: www.modryznebe/koren, aktuality na facebooku: www.facebook.com/litomerickykoren