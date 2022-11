Dohromady na přibližně desítce míst v Ústeckém a Libereckém kraji, kde natáčeli například na Sychrově nebo v Ralsku, strávili filmaři několik týdnů. Samotné bojiště první světové války s německými i francouzskými zákopy pak vyrostlo ve středočeských Milovicích. Právě v těch se nejčastěji pohyboval rakouský herec Felix Kammerer představující hlavní postavu Paula Bäumera. V jedné z vedlejších rolí hlavního německého vyjednávače Matthiase Erzbergera pak diváci mohou vidět Daniela Brühla, který zářil například v Rivalech jako Niky Lauda.

Zdroj: Youtube

All Quiet on the Western Front - Official Trailer Zdroj: YouTube.com/Netflix

Aktuální novinka Netflixu přitom není první filmovou adaptací slavné knihy Ericha Maria Remarqua, která se natáčela na severu Čech. V roce 1979 využili britští a američtí filmaři kulisy starého bouraného Mostu. Film pak o rok později získal prestižní ocenění Zlatý glób v kategorii televizní minisérie nebo film.

Dočká se podobných ocenění také další podoba protiválečného románu natáčená v Ústeckém kraji? To ukážou příští měsíce.