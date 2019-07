Letní kino, koncerty, tančírna, čítárna, jóga, workshopy, burza věcí. To vše před Veřejným sálem Hraničář 16. až 20. a 23. až 26. července nabídne akce Léto na ulici. Na pestrou zábavu zve architekt z týmu Hraničáře Tomáš Petermann. „Léto na ulici se s Hraničářem nese od jeho znovuotevření, letos tedy pátým rokem,“ ohlíží se.

Zahraje v Ústí skupina, kterou jsme tu ještě neviděli?

V Ústí se prvně se svým tajemným popem představí pražská dvojice Lavra nominovaná i na cenu Vinyla. Stejně sem poprvé zavítá klatovská poprocková formace MRKLM. Další kapely z programu se v Ústí občas ukazují, ale u všech stojí za to jít si je poslechnout znovu.

Máte mezi skupinami nějakého svého favorita?

Těším se na kapelu Acute Dose, ta se u nás krátce ukázala v dubnu a byla skvělým zážitkem. Na závěr Léta pak vystoupí ústečtí OwL, kteří si na naši venkovní stage připravují speciální projekce.

Dorazí i někdo z větší dálky?

Letos jsme se drželi převážně lokálních zdrojů, a tak je největší exotikou tentokrát snad asi Brno.

V čem bude letošní Léto na ulici jiné než minulé ročníky?

Zásadně jiné je hlavně tím, že začíná o týden později, než tomu bylo v minulosti. Chtěli jsme vyjít vstříc všem, kdo zkraje léta vyráží na dovolenou obohacenou o červencové svátky. Snad poté ocení pestře strávená odpoledne a večery v jedné z ulic Ústí.

Vydáváte i „hraničářský“ časopis. Jak se osvědčil?

Hraničářský časopis každým rokem shrnuje dění v domě, především ale témata probíraná v řadě diskuzí a přednášek spojených hlavně s výstavami v naší Galerii Hraničář. Tedy i letošní, třetí číslo nabídne zajímavé texty od lidí kolem Hraničáře a od osobností a odborníků, kteří tímto domem v uplynulém roce prošli.

Který z promítaných filmů byste doporučil?

Každý z letošních čtyř vybraných filmů je hit ve své kategorii. Těšit se můžete například na film Devadesátky, představený na letošním ročníku festivalu v Karlových Varech, nebo na film Zelená kniha. Ten byl na jaře oceněn třemi Oscary.

Jaké workshopy jste si pro lidi letos připravili?

Nabídka kurzů a dílen na ulici je pestrá tématy i zaměřením na různé skupiny aktérů. Můžete si sami třeba vyrobit koženou peněženku, zavěšené rostliny, naučit se psát komiksové scénáře či si zablbnout s rychlokresbou na rotopedu. Do čeho všeho se u Hraničáře pustíte letos, necháváme jen na vás.

Na co se osobně nejvíc těšíte? Na tančírnu, hamburgery, kvalitní kávu, drinky?

Léto na ulici je radost samo o sobě. Co je lepšího než být venku a užívat si zábavu, jídlo, hudbu či letní kino? A ze všeho nejlepší je vidět, že ústecké ulice umí žít, že se tu lidi baví a že takový způsob léta nepatří jen do padesátých let páně Dostála.