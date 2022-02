Na zastávce parta narkomanů, nedaleko u baráku zastaví starý osobák. Řidič vyvolává „brambory, brambory“, jiný kousek opodál vyměňuje píchlé kolo. Není divu, po ulicích jsou mezi haraburdím občas i hřebíky a skoby. V takovém prostředí by málokdo čekal hudební studio, kam jezdí nahrávat Krucipüsk, Vypsaná Fixa, Pavel Fajt i Benny Cristovao. Když kvůli koronaviru začaly podobné hvězdy pokládat termíny, vzpomněl si spolumajitel studia, že se svou kapelou už déle suší řádku písní. Teď jsou na desce Náladám, Fly to Mars ji vydávají symbolicky 22. 2. 2022.

Deset písniček se nese na vlně pomalejšího rocku. Nad kytarami proplouvá melancholický ženský hlas Lucie Podrápské.

Texty jsou o pocitech, které mívají ženy jejího věku. Je v nich ale i výrazná místopisná linka. Vede do krajské metropole a okolí. „Ústí, samo neuvěříš, pod kůží tě mám. Ústí, chemie mi je blíž, v mý hlavě zůstáváš,“ zpívá Podrápská. „To je ta chemička, kolem které člověk celý život chodí,“ vysvětluje nad textem. Další písničky inspirovaly temné lesy Krušných hor nebo romantický pohled z Mariánského mostu na světla luceren vpíjejících se do Labe.

Kapela vznikla v Ústí nad Labem v roce 2004, dosud vydala dvě cédéčka. Na kytary dnes hrají František a Lucie Podrápští, která i zpívá, na bicí hraje Miroslav Bauštein a na basu Jakub Vágner. Nová deska Náladám vychází 22. 2. 2022 na některých on-line streamerech včetně Spotify, Bandcamp a Hear Now, bude také na CD a vinylu. Křest je v plánu 19. března v Hraničáři v Ústí.

Nahrávání desky doprovázel občasný výšleh plamenu z nedaleké chemičky. Z oken studia, které vzniklo rekonstrukcí půdy bývalého čalounictví, je výhled nejen na průmyslový kolos, ale i do předlických ulic. Některým umělcům z čtyřčlenné kapely přijde neutěšenost ghetta inspirativní, kapelník smýšlí praktičtěji.

„Na začátku jsme se báli, že budeme hluční pro okolí. Ale když sousedi otevřeli okna, byl to někdy větší brajgl a při nahrávání to rušilo,“ vykládá František Podrápský. Ten si ještě se dvěma společníky pronajímá prostor, pro který se vžil název Tajný studio.

Sídlo ve vyloučené lokalitě výrazně snižuje náklady na nebývale rozlehlé prostory. Na tři sta metrů čtverečních nabízí muzikantům bar i pokoj na přespání, občas se tu koncertuje.

Kapely se z ghetta vracejí auty bez škrábanců

Umělci z Prahy a už i z ciziny si Předlice i přes jejich kontroverzní pověst na mapě tuzemských studií už našli. Telefony přestaly zvonit až s epidemií. „Všichni zalezli, nikdo nevěděl, jestli v ulicích ty mrazáky budou, nebo ne,“ ohlíží se Podrápský. Ten se už dříve odhodlával točit i se svými Fly to Mars. A když se v Tajným studiu vyprázdnil diář, pochopil to jako šanci. Po roce a půl mixování je album venku.

Podle Jana Brambůrka, dalšího společníka Tajnýho studia a producenta, se Předlice v posledních letech zlepšily. Nevídá už auta cizinců přibrzďujících pro mladinké prostitutky. Dál jsou ale poblíž varny pervitinu, distribuují se tu tvrdé drogy a některé zdevastované lokality si vybírají zahraniční štáby pro scény do válečných filmů.

Pro neústecké muzikanty je drsné okolí zdejšího studia zážitek. „Většinou mají obavy o auta,“ připomíná Brambůrek. Ale vozy před studiem to prý vždy přečkaly bez úhony.

Skupina The Prostitutes přijela do studia ve volvech, zpátky domů jimi jela bez jediného škrábance. Jiní muzikanti z Prahy dorazili v luxusní úpravě Volkswagena T4, jednom z nejvíce kradených aut.

„Někdo tady sekal trávu, odlétl mu kamínek a kompletně vysklil okno u řidiče. Dalo se tam úplně jednoduše dostat. Auto tam ale vydrželo celé dvě hodiny, než jsme na to přišli. Sekáč trávy ještě nechal za stěračem číslo kvůli náhradě škody,“ směje se Brambůrek.