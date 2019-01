Ústí nad Labem – Program festivalu přinesl návštěvníkům velké hudební zážitky.

Autoři tohoto článku se shodují: „Byl jsem nuceni se smířit s tím, že už nikdy živě neuvidíme hrát kytarovou legendu Jimi Hendrixe,“ řekli ctitelé jazzu a blues. „Ovšem to, co na jazzovém festivalu v Ústí předvedl americký bluesman Popa Chubby, to bylo excelentní. Když jsem zavřel oči, při skladbě Hey Joe jsem měl pocit, že jsem v 60. letech na Woodstocku na Hendrixovi. Když jsem oči otevřel, viděl jsem tam dost obézního člověka a nechápal jsem, jak může mít tak svižné prsty,“ dodal Miloslav Zachar.

Deczi připomněl osmdesátku s trubkou

Pátek byl pro něj na jazzovém festivalu trochu divný. „Začalo to Barošovým kvintetem, který jistě nikoho nezklamal, protože rozjel skvělou atmosféru staršími jazzovými peckami. Pak přišel na podium Národního domu v Ústí Laco Deczi. Letošních osmdesát let na něm nebylo vůbec znát. Se svou kapelou New York Celula se dotkli jazzového nebe a tam měl koncert skončit. Bohužel závěr festivalu obstaraly Kabrnovy hammondky. Škoda, tento jinak úžasný nástroj po Decziho exibici neměl šanci víc zaujmout. Trochu mi bylo kluků líto, protože si byli vědomi, po kom vlastně nastupují. Ačkoliv takovou hudbu rád poslouchám, zde mi připadala poněkud mimo mísu," říká Zachar.

Je to příjemný festival

„Je to příjemný festival,“ řekl návštěvník, který odmítl říci jméno. „Mungo Jerry, to je pro nás vzpomínka na začátek 70. let. Udělali bezvadnou show, nadchnuli i hitem In The Summertime. Hrávali ho na diskotékách, na to se tančilo. Na zábavách a u kolotočů,“ smáli se Standa Dvořák a Sláva Křivánek. „Je to radost jezdit na festival do Ústí, a nejen na něj, A u černošské bluesové zpěvačky Shaun Booker, která tu byla poprvé, se mi strašně líbil bubeník. Hrál dost dobře,“ shodli se. A Sláva dodal: „Obdivuju, že tento festival ještě žije, a že to tu jede. Klobouk dolů!“

Laco opět nechtěl končit festival

Ivan Dostál, ředitel festivalu, si pochvaloval atmosféru akce i její bezkonfliktnost. „Popa Chubby mě překvapil a udělal radost, jak skvěle hraje na kytaru a výborně zpívá,“ byl rád Dostál. “Jen jsme v pátek museli trochu přeházet program. Dohodli jsme se s Lacem Deczim, že nechce končit. Podobné to tu bylo i loni. Takže kdo si ho naplánoval na finále festivalu, jak byl původně v programu, bohužel o jeho koncert přišel,“ upozornil ústecký ředitel i muzikant.





„Všechno mě tu dnes baví, je to úžasný. Z Kadaně sem jezdíme každý rok – a moc rádi. Třeba Mungo Jerryho z Anglie jsme si užili – kdy jindy ho ještě člověk uvidí,“ zeptal se Karel Danko. „Je tu s námi pár lidí, kteří se sem každý rok rádi vracejí. Třeba dlouholetý učitel angličtiny na kadaňském gymnáziu,“ dodal fanoušek jazzu a blues.