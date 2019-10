Ve hvězdy se ti muzikanti „proměnili“ poté, co pořadatelé ohlásili zrušení vystoupení legendy festivalu Alana Vitouše, světového kontrabasisty českého původu.

Se smyčci i na báječném CD Fresco

Dobrou zprávou pro příznivce Novotného a Epoque Quartetu byl fakt, že Marek osobně prodával po koncertě v předsálí nadýchané a cituplné CD „Fresco“, který jeho jazzová parta spolu s Quartetem natočila. Jejich hudbu ocenil i Jiří Fidler z Ústí. „Už úvodem pořadatelé nasadili laťku hodně vysoko. Minimalismu a latina, hezké to bylo, hezké. Těžko ten zážitek asi překoná,“ soudil muž, který si vedle ústecké akce cení i festivalu v Kadani. „Zpěvačka pohoda, ale ty housle! Ti kluci to mají vymakaný, na jejich hmatníku se nacházejí i nové věci, zkrátka paráda,“ byl si jist.

S poctou Oscarovému Hancockovi

Druhou kapelu večera Tribute2Headhunters ocenili nejen diváci, ale i sám Marek Novotný, když v osobních rozhovorech v zákulisí chválil trumpetistu Jana Hasenöhrla i kytaristu Lukáše Chejna. Kapela hrála v originálních aranžích hudbu průkopníka funky Herbie Hancocka, legendy syntezátorů v jazzu i hudbě filmové. Došlo tak i na skladbu, za kterou dostal Oscara.

A jak viděl festival Slávek Zachar z Ústí – Všebořic, jehož fotky článek doprovázejí? „Moc zaplněný sál nebyl. Škoda. Nebyla tam vteřinka nudy. Všechna hudba, tedy i ta od kytaristy polské legendy SBB, příjemně plynula. Člověk na chvíli opustil realitu života tam za dveřmi sálu. Najednou bylo jedno, kdo vládne, kdo lže, kdo straší. Tady bylo moc hezky,“ řekl Miloslav Zachar.

V sobotu už diváků v sále přibylo

„Dnes to bylo perfektní,“ pochvaloval si sobotní koncert v Nároďáku divák Zhoul. „Nadchla mě Justine Tompkins, basistka ze skupiny amerického bluesmana Alberta Castiglii. Uměla perfektně bluesové standardy i tvrdší blues se spoustou sól,“ těšilo diváka. „A na úvod černoušek Lorenzo Thompson to tu nádherně rozhulákal. Jan Kořínek, hráč na klávesy hammondy, mu byl výborný hudební partner. Kořínek je pro nás roky jistota, festival v Ústí baví pravidelně,“ dodal muž ze Stadic, pravidelný návštěvník akce.

„Chodíme sem pravidelně, víc se nám líbil Lorenzo Thompson. Zdálo se mi, že to hodně prožívá, svou hudbu bere vážně. Zato hlasitější hudba Castiglia je asi spíš pro mladší ročníky,“ soudil Vladimír Řehák z Ústí – ze Strážek. Festival si přišel užít i s manželkou.

Po Lužických horách přišel na řadu jazz i rock

Ač celou sobotu chodil Slávek Zachar po Lužických horách, večer navštívil Jazz & Blues festival v Ústí. Byl na sebe zvědav, jak po takové túře vydrží několik hodin stát, když všechna sedadla byla již obsazena. „Nebudu rozebírat, kdo co a jak hrál. To by bylo na dlouho, to už napsal někdo jiný. Atmosféra mě ale pohltila natolik, že jsem na spolykané kilometry úplně zapomněl. U žádné kapely jsem si nepřál, aby už byl konec. Naopak jsem byl rád za přídavky. Co dodat? Jen že mi to mé tělo ten skvělý den po půlnoci spočítalo. Ale třeba závěrečný set tria JCM: Clempson, Clarke a Filipp, bývalých členů hudební legendy Colosseum, kteří nám nabídli a užívali si rock, blues i další žánry, stál za to,“ dodal divák Slávek Zachar.