Akce opět nabídla vděčnou kulturu včetně tanečního i bubenického workshopu, nápoje i pokrmy, které pro nás v Ústí nejsou zcela běžné. Snad s výjimkou pár restaurací Vietnamců…

Ale vedle nich na Planetě zdaleka nejen Nikaragua, Panama, Mongolsko, Peru, Gruzie, Indonésie, Mexiko, Kuba, Rusko, Kazachstán a řada dalších zemí cizinců, kteří zde žijí, pracují, baví nás a na Barevné planetě nám dali ochutnat i ze svých pestrých národních kuchyní.

Na panáka rumu z Kuby

Manželé Iva a Vítek navštěvují Barevnou planetu pravidelně, snaží se co rok nevynechat. „První zářijový týden je vždy náš, snažíme se nevynechat, máme to tu rádi,“ prozradila Iva. „Je tu pěkná atmosféra. Víme, že tu žije spousta cizinců, ale tohle je příležitost, kdy se spolu baví, a nabízejí nám své dobroty. Je to přátelská akce,“ je si jistá. „Ochutnáme, co se u nich jí a pije. Je to pro nás radost i samozřejmost,“ řekl její vousatý manžel a usrkl z kalíšku původního bílého kubánského rumu.

„My vlastně jdeme systematicky stánek od stánku, ale Kubánce tu nevynecháme nikdy, “ prozradila Iva. „Nedá se říci, co nám tu dnes chutnalo nejvíce. Každá kuchyně a chuť je jiná, zajímavá, originální. Ale třeba jsme ochutnali vynikající kafe z Etiopie,“ poradil stánek manžel Vítek. „Výborní jsou Iránci, mají špenátovou kuřecí směs sapčí se zajímavým kořením, nebo špenát s rýží basmati příjemně do kysela se sušenými citrony. Dodávaly jídlu zajímavou chuť. A spoustu dalších dobrot, už se mi to ani do žaludku dnes všechno nevejde,“ smál se i trochu litoval.

Kamerun nepohrdl našimi kreditkami

O kousek dál ve stánku vysoký snědý chlapík z Kamerunu hlásil návštěvníkům: „Bereme i kreditní karty“. A stánek nabízel Pili-pili, maniok, smažený banán, masové koule v omáčce, rizoto, samotnou rýži jako přílohu i další dobroty.

Mrňavý černý chlapík u stánku Kamerunu své dámě hlásil: „Podívej se na ty stehna. Vypadají moc dobře.“ A dívka se smála: „A podívej se na moje stehna!“ Do toho začalo pršet, byl čas další vizity a ochutnávky. Třeba lákavě vypadajících i vonících vín, červených i bílých, ze stánku Gruzie. A u sousedního stánku voněly arménské speciality, třeba karbandak s masovou náplní, stejně plněné čebureki, voznik - sladké pokušení nebo sladký osvěžující jogurtový nápoj than jen za 15 korun. A zákazníci vietnamského stánku nepohrdli tradičními jarními závitky za 25 korun, za stejnou cenu vietnamské kávové želé či rýžový koláč bezlepkový.

Hrdelní zpěvy z Mongolska, čaj z Indie

Návštěvník z centra Ústí Mirek Týce ocenil mongolskou skupinu tradičních nástrojů. „Připomnělo mi to hudbu, kterou už jsem někdy slyšel. Jejich hrdelní zpěvy i tradiční oblečení mám rád, zároveň mi připomínají i ruské zpěvy,“ svěřil se. „Na zajímavá jídla se ani nechystám, ale možná, že bych si dal zajímavý indický národní čaj masalu. Je to černý čaj doslazený a s mlékem, na něm si pochutnám,“ prozradil. „A někdo do něj přidává i rum,“ dodal.

Na Barevné planetě nesměl chybět ani Ústečan Pavel Bažant, který z technického konopí vyrábí a prodává kvalitní ponožky.

Bažik: „S Carlosem jsme vzpomínali“

„Přišel jsem na kapelu okolo afrického zpěváka Carlose de Nicaragua. Poprvé jsem jeho pestré reggae a dancehall slyšel v Ústí na Planetě před dvanácti lety a naprosto mě bavil. A tak jsme teď spolu na ty časy vzpomínali,“ ohlédl se Pavel přezdívaný Baži. Sám už několikrát bavil Planetu v „reggae barvách“ se skupinou Uraggan Andrew and the Reggae Orthodox. A festival má rád, málokdy ho vynechá, baví ho už dvacet let. „Je to pro mě nejlepší festival v Ústí nad Labem. Jen reggae mana Michala Šepse jsem dnes vynechal. Měli jsme si toho s Carlosem dost co povídat,“ přiznal Pavel Bažant.

Reggaeman Šeps varoval: „Opatrujte naše děti“

Šeps pobavil Ústí svými písničkami „Stín“, „Opatrujte naše děti, ať jim dětství neuletí“ a také „Republika čeká“. „Nemám rád ty politické strašáky z Prahy. Nemyslí to s naší republikou dobře,“ tvrdil roztančenému publiku. A já se už těším a jsem dost zvědav na jeho nové, již druhé chystané album.

A kdo ještě na Planetě pobavil? Třeba orientální tanečnice z Domu dětí a mládeže z Ústí – Onyx Tribe. Nebo na dětské scéně vždy zábavné Divadlo Krabice Teplice, jehož nedávno nové člence už se pěkně kulatí bříško, takže svůj svěží příběh ze zahrádky „Václavka a Slimák“ už asi dlouho hrát pro publikum nebude.

Prima byla Banda z Ústí i italská Rumba

Prima byla na hlavní scéně na Mírovém náměstí také jistota ústecko-teplické hudební scény Banda de Contenedor. Anebo italsko-mexická kapela Rumba de Bodas s pohlednou energickou zpěvačkou, kterou pro autora těchto řádek letos festival končil. Propásl jsem tak sice další hvězdy United Flavour či nyní dost populární ústeckou partu Demowave, a dokonce i další jistoty reggae Aneboafro, ale na způli propršené akci jsem si užil hudby tak akorát. A za rok se můžeme těšit už na 21. ročník Barevné planety.