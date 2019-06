„Znám dokonce paní, o které její sestra říká, že si muže vybírala tak, aby byl hodně podobný Vinnetouovi,“ přiznává Zdeněk Kymlička, jehož Spolek Veselá Brná v sobotu v Brné pořádal již 3. ročník Indiánského dne Karla Maye.

Karel May tu žil!

Je všeobecně známo, že autor knih o Vinnetouovi Karel May pobýval i v Ústí nad Labem. Spolek Veselá Brná opět uspořádal akci, kde si děti i dospělí mohli hrát na indiány. „V duchu se u nás všichni stali hrdiny, kteří vítězí v boji. V sobotu 22. června od 14.30 hodin se shromáždili na konečné autobusu v Brné. Někteří v kostýmu indiána, jiní měli kovbojské oblečení,“ ohlédl se pořadatel.

Festivalu vyhrávala pražská skupina Rekonvalescence se zpěvákem Ivanem Haladou. V 15 hodin vyšel průvod po Brné, jeho cesta končila u totemů v Parku nad kapličkou. Zde za bojového pokřiku položili květiny k totemu a vzdali tak hold autorovi populárních postav - Karlu Mayovi.

Indiáni Pšito Oyale byli dokonalí!

V parku bylo také ležení indiánské skupiny Pšito Oyale z Plzně. Dospělí i děti tu mohli střílet z luku, házet tomahawkem, využít bizoní střelnice, ulovit si koně a zkusit indiánské tance. Všichni také mohli nahlédnout do pravého teepee, indiánského stanu. „Zkrátka i mne tito indiáni pobavili a nadchli. Tedy se vynasnažím pozvat je za rok opět a už teď se těším,“ přiznal Zdeněk Kymlička.

Návštěvníky pak zajímala prohlídka penzionu Srdíčko, kde opravdu autor Karel May žil. Odpoledne zakončila vystoupením chabařovická skupina Desperádi. Ale hlad a žízeň nikdo neměl. "Nakrmil nás indiánský guláš, napojila ohnivá voda a pořadatelé zajistili i ochranku před Siouxy. Zkrátka v Brné jsme si to pěkně užili,“ ohlíží se za sobotním večerem pořadatel.

Piva ze Saska bylo tak akorát

"A ještě dodatek. Co rok se nám ve Spolku Veselá Brná ztratil banner. Chtěli jsme ho užívat každoročně. Prý jen „stačí přelepit datum“. V neděli mne volá člen spolku. „Přijď do hospody, je tady zajímavý člověk“,“ ohlíží se Kymlička. „Byl to pán, který se přiznal, že banner vždy po akci bere a pošle do Muzea Karla Maye do Německa.

„Pýchou nám stoupl nos k nebesům. O naší akci tedy ví v tomto Muzeu. Ten druhý byl Němec, v něm jsme odhalili záhadnou postavu z loňska. Postava nám dala pár lahví piva Karl May, letos přivezl dvě basy. To budou ceny pro vylosované dospělé, kteří přijdou v kostýmu,“ těšili jsme se. A bylo, jak jsem řekl. Jen tu byla malá drobnost. Ty lahve piva jsme rozdali všechny, takže nakonec ani mě na ochutnání nezbylo,“ trochu litoval a trochu byl rád Zdeněk Kymlička. „Tentokráte opravdu Howgh,“ dodal. A zve za rok opět.