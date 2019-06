Přijít ale déšť byť jen o pár hodin dříve, bylo by po radosti. Takto pořadatelům kazil radost spíš fakt, že pro nemoc nepřijely skupiny ze Slovenska a z Polska.

„S festivalem jsem letos spokojený, dramaturgií jsme se trefili do vkusu publika. Jen dnes tedy v sobotu odpoledne to vedro ovlivnilo účast diváků v hledišti nové soutěže Junior Song,“ upozornil Josef Vejlupek. „Skupinám bylo líto, že kvůli nemoci, zřejmě nachlazení nemohly přijet. To nás zaskočilo, pro příští rok budeme muset zavést systém náhradníků, aby nezůstala prázdná okna v soutěži,“ soudil pořadatel. „Jsme rádi, že jsme získali další nové partnery a díky nim jsme mohli rozšířit doprovodné programy například o Jahodobraní. Jen se rozhodneme, jestli u něj zůstaneme i za rok,“ dodal Vejlupek. Uvedl, že diváci v anketě napsali, že jsou s festivalem spokojeni.



Kvůli absenci souborů ze zahraničí ale došlo i ke zpestření. Jednu písničku v převleku za Itala zazpíval v sobotu ústecký moderátor a písničkář Petr Lüftner. A přidal i dva hity své včetně „výchovné“ Karety.



Během festivalu pořadatelé nabídli více novinek a zpestření. Těsně před sobotním finále s vděčným koncertem ústecké skupiny Cadillac, ta pod taktovkou Tonyho Kny vzpomínala na ex člena Fešáků Pavla Brümera, zatančily na židlích dívky z baletu Severočeského divadla. A sobotní dopolední Jahodobraní nabídlo zdarma jahodové koláčky publiku a po obědě také soutěž v pojídání jahodových knedlíků. Rekord udělal s jedenácti kousky Ondra Sztoika od Sokolova, který přivezl na Portu stánek s uzenými i nakládanými sýry. „Mít trošku víc času, stihnu jich sníst ještě víc,“ smál se vítěz. V soutěži muži, kterého byl „pořádný kousek“, konkurovala také jeho dcera a zeť.

Festival od čtvrtka večer do sobotní noci, kdy měl končit táborákem, nabídl spoustu radostí. Malina Brothers ve čtvrtek nadchli kvalitním bluegrassem, Děda Mládek Illegal Band v pátek odpoledne zahajoval akci a vsadil na Mládkovy hity, o jistotě naší folkové scény se na akci proslechlo, že bude končit. Tak uvidíme. Rangers - Plavci v sobotu odpoledne sázeli do publika hit za hitem v čele s Polem s bavlnou, Promovaných inženýrů, Lásky, co je věc kouzelná či Tisíc mil. Humorem nešetřili často na úkor svých členů.

Zábavný byl už v pátek večer Ondřej Havelka se svými Melody Makers.



„Škoda, že zpívali víc hitů anglicky, než česky. Ty od nich mám radši, třeba Jen pro ten dnešní den či Dívka v rytmu zrozená. Nebo když Vojtěch zpíval Jedu nocí, se svým koněm sám," přiznala seniorka ze Severní Terasy. „Ale stejně to byla pěkná show, zábavná. Je dobře, že s sebou vozí i své děti Rosie a Vojtěcha."



Dalšími jistotami Interporty byly kapely Přístav, už má na krku dvacet křížků, či loňský vítěz Justin Lavash a písničkář Pavel Dobeš. Nezapomněl na Něco o lásce ani na Jarmilu či vyžádané Pražce, zkrátka dobře jsme si to s ním užili.

Kdo festival vyhrál?

Tři basy piva získala báječná francouzská skupina Baptiste Dupré. Sličná moderátorka Adála Jonášová, vítězka ceny Miss Interporty, tři muzikanty „přemlouvala“, že si tolik piva do letadla „vzít nesmí“. Mají se o něj ještě v Ústí podělit. Cenu Českého rozhlasu Sever, a tedy nahrávací frekvenci v Ústí, vyhrála mladá písničkářka Tereza Balonová. A získala také prvenství v klání Junior Song s písní Kolotoč. V divácké soutěži Staré myslivecké vyhrály tři zábavné dívky z Mohelnice, The Adams Sisters. Cenu Zahrady Čech získal Holanďan Jerome Smit.