Před čtyřiceti lety jej postavili v akci "Z " ti dříve narození, v sobotu 30. března nabídl starosta Roman Zettlitzer spoluobčanům program, který se musel líbit. Představeno bylo nové kino, děti měly ve společenském sále barevný karneval, v 16:00 se slavnostně stříhala páska před městským úřadem, který je součástí staronového objektu.

Následovalo vystoupení chlumeckého dětského a chlumeckého pěveckého sboru s Davidem Deylem, nechyběla ukázka taneční šikovnosti školáků, představil se talentovaný klavírista i herec Marek Taclík. Večer se promítala Padesátka, závěr patřil skupině Smokie revital. Panečku, to byl den!

"Takový kulturní dům nemají ani v Praze, nevím kolik to celé stálo, ale je to opravdu moc hezká stavba. Společenský sál už prý zažil ples, bude tu knihovna, tělocvična, obřadní síň, kanceláře úředníků, kino. Dnes si to nejvíce užily děti. Tolik malých herců v divadelních kostýmech jsem už dlouho neviděl. Soutěžily, tančily, dělaly radost svým rodičům. Přijel jsem s vnučkou, chtěla vidět toho zpěváka. Mně se moc líbilo vystoupení pěveckého sboru, to bylo přímo pohlazení po duši," tvrdil pan Jaroslav z Ústí.

Pamětníci popisovali původní stav, hodně se tam tenkrát nadřeli. Průvodní slovo na schodišti měl starosta, potom přišly na řadu nůžky. Stará budova sloužila skoro čtyřicet let, ta nová má vyšší ambice.

Miroslav Vlach