Ústí nad Labem - Už první ročník Milada Winter Run v roce 2018 přilákal na fotbalové hřiště v Roudníkách 400 běžců různého věku. Pořadatel Michal Neustupa doplnil druhý ročník o závod dětí a hlásil vyprodáno (500).

Samotní závodníci rozhodli na facebooku o barvě triček, ručně pletený kulich slušel všem zájemcům, speciální ceny obdrželi nejen vítězové, ale i další borci na bedně. Na desítce pod trmickými komíny to trochu klouzalo, ale radost z pohybu byla vidět nejen v cíli, ale i na trati. Čip byl tentokrát přímo na startovním čísle, fotografický koutek využívaly především děti, na Zuzanu Rusínovou se těšili všichni, stejně jako na tajemnou tombolu. V 10:30 začínali ti nejmenší, hlavní závod na 10 km odstartoval 12:30 a byl to pěkně dlouhý had z lidských těl.

Celou dobu pršelo. Desítku vyhrál Petr Zuda z Ústí nad Labem v čase 00:38:36, mezi ženami byla nejrychlejší závodnice z Německa Ulrike Schwalbe (00:46:00). Své zástupce do boje s nepřízní počasí a časem vyslala Praha i Kladno, ale i Most, Chomutov, Litvínov, Teplice, Děčín a další města severu. Kratší trať proběhl nejrychleji Jan Karko z České Lípy (00:20:59), mezi ženami zvítězila Eva Sklavíčková, město neuvedeno (00:24:27).

Kulturní dům u fotbalového hřiště v Roudníkách posloužil jako zázemí pro sportovce, na pódiu se vyhlašovali vítězové, losovala tombola. Až z Prahy přijela mladá Martina a její pohádkový dres obdivovali všichni. "Mám tu někde kamarádku, ta také běhá v sukni. V loňském roce jsem tady běžela jako těhotná jeptiška," smála se slečna.

Na promáčené trati se objevil i muž s kočárkem a pěkně proháněl své soupeře. Mezi oceněnými byla i mladá dvojice z Ústí nad Labem. "Minule jsem byl tady druhý, dnes jsem před sebe nikoho nepustil, ale pěkně to klouzalo," tvrdil jedenáctiletý Jakub Ranš, který závodil za Bicykl Team Ústí nad Labem.

Jeho devítiletá kamarádka také vyhrála svou věkovou kategorii, moc se těšila domů, třeba tam na ní čekal parádní dort. Nejstarším účastníkem byl Rudolf Vorlíček z Teplic, který sedmdesátku oslavil před dvěma roky. Startoval za Olgu Kantovou a určitě ji ostudu neudělal, doběhl kolem stovky. Spokojený byl i pořadatel Michal Neustupa, jen to počasí mu dělalo starosti. Někteří borci vypadali spíše na plavce.

Miroslav Vlach