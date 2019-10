Předloni v Ústí „Dny“ zahajovala česká rocková skupina Kafka Band, loni zpěvačka/houslistka Iva Bittová, originální autorka a letos to byl signatář Charty 77 Mikoláš Chadima se skupinou MCH Band a hamburskou punkovou zpěvačkou Mona Mur. Festival letos na obou stranách hranic zve na více než 80 akcí. Českou stranu čeká například autorské čtení Thomase Brussiga i první demokraticky zvolený i poslední ministr zahraničních věcí NDR Markus Meckel; vystoupí zde v diskuzi s Petrem Pithartem a Petrem Gandalovičem.

Primátor Drážďan: Je to už 30 let!

Dirk Hilbert, primátor Drážďan í spolupořadatel DČNK, se v Hraničáři ohlédl, když připomněl: „Letos je to 30 let, kdy na německou ambasádu v Praze mířily tisíce uprchlíků z bývalé NDR; chtěli jít za svobodou. Zvu tedy Němce i Čechy na všech osmdesát akcí, které letos naše Dny nabízejí“.

A Tomáš Vlach, náměstek primátora města Ústí nad Labem, ho doplnil: „Vítám vás na zahájení české části Dnů české i německé kultury. 21 let je dlouhá doba, aby se tato významná událost změnila v tradici, se kterou mnozí napevno počítáme při plánování svých kulturních aktivit. Těšíme se na koncerty, divadla, přednášky, výstavy, diskuze i autorská čtení v ČR i SRN. Vybrat si na nich může každý,“ tvrdil Vlach o akci, zaměřené na výročí 30 let od pádu železné opony a přechodu od totality k demokracii.

Tomáš Vlach: Jak se drolila Berlínská zeď



„K tomu máme co říci v obou našich zemích. Vždyť Berlínská zeď se začala drolit o desítky dnů dříve právě na velvyslanectví Německa v Praze. Lidé o tom dobře věděli; mnozí občané bývalé NDR se tehdy vydávali za svobodou jen nedaleko od hranic poblíž Ústí nad Labem,“ vzpomínal politik. „Nikdy moc nezáleželo na tom, jak spolu komunikovali vysocí politici. My z obou stran hranice jsme se totiž scházeli, když to bylo třeba. Navštěvovali jsme se na obou stranách hranic, jezdili za sportem, kulturou i na dovolenou. Byly to příležitosti, jak se lépe poznat a pochopit, něco o sobě navzájem zjistit. Takové šance nám hojně nabízejí i 21. Dny české a německé kultury,“ těšil se náměstek primátora.



Chadima vzpomínal na StB v Libouchci



Petr Koura, ředitel Collegia Bohemica, byl v Hraničáři plný radosti a vděku: „Díky Goethe institutu Prag, ale i ministerstvu kultury, bez jehož podpory by Dny nemohly být, a také děkuji Česko-německému fondu budoucnosti i svým mým spolupracovníkům,“ uvedl ředitel Collegia Bohemica. V rozhovoru s ním hudebník Mikoláš Chadima vzpomínal na velký dobový průšvih, na punkový koncert v 80. letech v Libouchci u Ústí. Státní bezpečnost na něm zasahovala, hudebníky zatýkala a vyslýchala. Právě tam zažil muzikant svůj nejdelší výslech v životě, takže na koncert Chadima v písni „Libouchec“ vzpomínal ve skladbě své rockové skupiny Extempore z programu Velkoměsto: „Kraj severočeský, zvláště kolem Ústí, tam je rockerů ráj, oni je tam zavíraj.“

Podmanivý, adekvátně monotónní i temný byl koncert Chadimova MCH Bandu. Rytmické vystoupení skupiny s kytaristou i saxofonistou Mikolášem, klávesami, bicími, trubkou a zpěvačkou Mona Mur. Alternativní hudbu doplnily hudební efekty a projekce hrozivých snímků nastoupených pionýrů v kontrastu k hajlujícím velebníčkům, kde zazněl také proslulý protiválečný Chadimův song Gorleben. Koncert vycházel z textů východoněmeckého disidenta Jürgena Fuchse pronásledovaného režimem, zvlášť jeho tajnou policií Stasi. Páteří koncertu byla Fuchsova básnická sbírky „Tagesnatizen“, verše plné bolesti a vzdoru.

Ústečan ze Švýcar: Těším se na Kaiserovy



„Právě v této poesii - a ve spolupráci Chadimy se zpěvačkou z Hamburku - cítím sílu tohoto zajímavého večera,“ řekl Deníku Josef Procházka, rodák z Ústí žijící ve Švýcarsku. „Manželé Kristina a Vladimír Kaiserovi mě občas zvou do Muzea města Ústí a do Hraničáře na zajímavé besedy, přednášky, výstavy. To oni mě upozornili na tuto akci, na zahájení 21. Dnů české a německé kultury,“ byl rád Ústečan. Těší se na 30. října od 18.00 hodin, kdy Dny nabídnou v klubu Café Max besedu Kristína a Vladimír Kaiserovi o jejich cestách do NDR a kontaktech s tamními občany. Jména Kristiny a Vladimíra Kaiserových jsou v Ústí již dlouho spojena s napínavými a pestrým vyprávěními, která jsou plná vtipu, humoru, anekdot a historických zajímavostí. Vydejte se na dovolenou za našimi „socialistickými bratry“ a nahlédněte do života v NDR, za kulisy státního a bezpečnostního aparátu. Objevujte přeshraniční přátelství, která někdy dokázala vštípit socialismu i malý políček,“ zve Collegium Bohemicum.



Vstupné na besedu: volné. Celý program 21. Dnů české a německé kultury najdete na webu na www.tdkt.info.