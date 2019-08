„Skladbu Sluníčkářka věnujeme těm, kteří u nás vítali uprchlíky. Nelíbilo se nám to, a tak ji náš kapelník napsal,“ řekl zpěvák Gangu Jan Řádek. „Když to bude uprchlík, který tu bude chtít normálně žít a pracovat, nemáme s ním problém. Ty ostatní ale nemusíme,“ upřesnil. A dodal, že název kapely vznikl podle penzionu na Vlčí hoře, kde měla skupina zkušebnu. Proto si říká Vlčí Gang.

Víc pak o své mateřské skupině Sklap řekl Zdeněk Horák, kapelník, kytarista a hospodský z Chabařovic.

Co je nyní u heavy-rockové skupiny Sklap nového?

Odešel od nás kytarista Kuba Cintula. Má spoustu svých pracovních i rodinných povinností. Určitě ale nebyl vyhozen, rozešli jsme se v dobrém. I dnes se na nás sem k Fírům přišel podívat… Náš nový kytarista je Pavel „Bochy“ Bocheza, Sklap dále tvoří Václav Vlček na bicí, baskytara já Zdeněk „Hroťák“ Horák, kytara Jarda „Spiky“ Kerda a zpěv Petr Štrympl.

Definitivně je váš „starý“ kytarista tedy pryč?

Ještě se s námi přijde rozloučit 17. srpna do letního kina na festival Fírfest 2019. Ale určitě to je změna, když s někým seš tři roky v kapele. A já s ním byl osm let, co Sklap vznikl. Vždy nám pomáhal, když někdo odešel, myslím, že v našem srdci zůstane.

Čím je pro vás důležitá nová deska? Zahrajete ji dnes U Fírů celou?

Určitě zahrajeme. Důležitá je pro nás v tom, že je na ní všechno, co jsme natočili s Kubou za těch deset let. A teď už budeme pracovat na nových skladbách.

Jaká je pro vás hudba legrace?

Děláme ji pro zábavu, pro lidi. Chceme, aby na nás chodili, zpívali si ji s námi, bavila je stejně jako nás. Nehledáme v tom žádný moc velký umění, chceme bavit lidi. Chceme, aby s námi jezdili, chodili na nás.

Co se dá říct k jejímu obalu?

Titulní logo alba hezky nakreslil bubeník z Dogy, se kterým kamarádí můj bratr a udělal nám i grafiku. Další vnitřek dělal grafik z Teplic, fotky fotil Maty Gerda, což je profesionální fotograf. A celou desku jsme natáčeli v Knaku v Teplicích u Petra Samka, spolupracoval tam s ním zvukově Tanci Bukowsky, celý master se dělal u Ponte Records v Mostě.

Která ta písnička je nejdůležitější?

Pro nás zásadní je určitě titulní skladba Ruleta, ale i Tak co chceš a hit Kumbál.

Jak se ty skladby osvědčují živě?

Pro nás odměna vždycky je, když si je s námi lidi zpívají. To je taková odměna muzikantovi, když vidíš, jak na tebe lidi reagují. Když si ji zpívají, je to pro nás ta odměna, kterou od nich očekáváme.

Jak velká konkurence jsou pro vás třeba úspěšní ústečtí Točílas?

To není žádná konkurence, ale naši kamarádi. O konkurenci vůbec řeč nemůže být.

Co všechno už jste s albem Ruleta, svým prvním, zažili?

Byli jsme pozvaní do letního kina v Ústí nad Labem, hráli jsme tam s Arakainem, s Luckou Bílou, s Visacím Zámkem. To pro nás byla odměna, byli jsme šťastní, že můžeme hrát s takovými kapelami. A samozřejmě festivaly, které pořádáme. Děláme Sklap Fest, náš zpěvák Petr Štrympl pořádá zmíněný Fírfest 2019. Snažíme se dělat muziku pro lidi, aby na nás chodili.

Odrazilo se nějak, že jste pobavili publikum v letním kině v Ústí nad Labem?

Promotér akce řekl, že slyšel, že nás publikum chválilo a že s námi určitě počítá příští rok na další velkou akci. Navíc nám přibyli fanoušci jak na Facebooku, tak osobně ti, které vidíme na koncertech. Lidi si kupují naše cédéčka, nosí naše trička… Takže když zahrajeme s nějakou slavnější kapelou, naše popularita jde trošku nahoru, ale my se stejně držíme víc při zemi. Vždycky říkám, že hrajeme proto, že chceme lidi pobavit, to je náš cíl. Nejsme žádní machři, žádní umělci…

Na kterou z nových písniček se dnes víc těšíš ty?

Osobně mám nejradši Kumbál, protože to je největší sranda. Složili jsme ji u auta, u zkušebny, a je to text ze života.

Má něco společného s mosteckou hard rockovou skupinou stejného jména?

To rozhodně ne. Ale mostecký Cumbal jsou samozřejmě naši kamarádi.

Co vás dál čeká?

Chytáme pár výměnných koncertů a kapelami z Děčína a z Mostu, chceme si navzájem hrát. Takže nějaká nevraživost mezi námi nemůže být ani náhodou, všichni si chceme to hraní užívat.

A proč si vlastě vaše kapela říká Sklap?

Za dob totality šel v TV seriál S Club 7, byla to taková komerční šaškárna z hotelu. My jsme se pojmenovali Sklap4, protože jsme byli čtyři a dělali jsme taky v hotelovém centru. A potom už nás bylo pět, tak jsme jen zrušili tu čtyřku.