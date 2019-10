Čtyři pohrobci legend, muzikanti z kapel Foghat, Molly Hatchet a Lynyrd Skynyrd dvě hodiny bavili ostrým, dobře nabroušeným rockem plný sál Nároďáku. „Ten koncert byl přesně takový, jaký jsem ho očekával. A na jaký jsem se těšil,“ řekl po vystoupení čtyřky okolo kapelníka a kytaristy Mike Esterse fanoušek hudby Miloslav Zachar z ústeckých Všebořic.

Skupinu založil už v roce 2004 právě kytarista, zpěvák a skladatel Mike Estes spolu s další ikonou jižanského rocku, kytaristou Dave Hlubekem. Název odkazuje na dřívější působiště obou zakladatelů. Není tedy divu, že i na ústeckém koncertě – a vlastně hudební premiéře kapely Skinny Molly v Ústí nad Labem - zazněla v neopakovaném podání i hymna Lynyrd Skynyrd, hit Sweet Home Alabama. Zazpíval ji, tak jako většinu skladeb ústeckého „jižanského večera“, právě Estes, rocker s vizáží Pepy Vojtka, zpěváka a tváře teplického Kabátu.

Však také prožil část devadesátých let v řadách legendy amerického jihu Lynyrd Skynyrd. A Hlubek byl zas klíčovou postavou slavné rané éry legendární party Molly Hatchet. Tím spíše ale možná mnohé návštěvníky ústecké show překvapí, že je tento hudebník neslyšící. Vědět to dříve, kolik lidí by asi na jeho vystoupení v Ústí přišlo?

Byl to báječný koncert plný emocí, který asi málo co ještě letos v Ústí „smázne“. A to i přes to, že se brzo ukáží v Nároďáku pražští rockoví démoni Vítkovo kvarteto a že nás brzo čeká další ročník tradičního ústeckého Jazz and Blues festivalu, opět kvalitní muzikou dost slušně nabitá akce.