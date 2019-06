Premiéru a první reprízu (30. 6.) připravilo divadlo na hrad Střekov, kde má svatební komedie svou působivou atmosféru. Obě představení byla beznadějně vyprodaná. „Sen ale ještě zahrajeme venku na hradě Jimlíně 6. července, pak na konci srpna na Divadelní zahradě v Ústí nad Labem a ještě v zahradách děčínského zámku,“ slibuje Filip Nuckolls.

Jak podstatné jsou pro vaši inscenaci Snu velké loutky?

Sen noci svatojánské bereme jako svou letní radost. A snad i vaši. Já jsem ji sestavil tak, že tam uvidíte dvě loutky vysoké 3,5 metru, hodně šálové akrobacie i hudebních čísel. Takže se jedná o činoherní, ale ještě spíš revuální nebo cirkusové představení.

Je pro vás zásadní živá kapela?

Ano, zásadní! Vždyť je tam Ondra Švandrlík, člověk mého života. Kapela je trojčlenná, plus ji doplňují další tři až pět členů souboru. Sedmdesát procent inscenace tak pokrývá živá hudba.

Prozradíte více o příběhu legendární hry?

Sen noci svatojánské je trošku zvláštní Shakespearova komedie, protože nevznikla pro Globe nebo Rose, vznikla přímo pro divadlo jako oslava svatby, zřejmě někoho z dvorské společnosti. A tomu také napovídá ten příběh. Je o lásce a končí šťastně. Je to příběh tři rovin. Máme tu čtyři milence, kteří jsou z Athén a nemohou opětovat svoji lásku. A tito čtyři se rozhodnou, že utečou přes les do Théb, kde mají trošku lepší zákony. A pak je zde rovina lesa, kde je staré božstvo Oberon a Titánie. Jsou zrovna rozhádaní a obrovsky na sebe žárlí. A nakonec je tu parta šesti řemeslníků, komických postav. Chtějí na svatbu athénského vévody Thesea nacvičit hru a že za ni budou odměněni. Ale aby se to „neprofláklo“ a nikdo je nezkopíroval, tak si řeknou, že si vše nazkouší v lese. Takže se všichni rozhodnou jít do lesa, který ale jak je známo má o Svatojánské noci kouzelnou moc.

Ani Martin Hilský, který tuto komedii dokonale přeložil do češtiny, o ní zdaleka neví vše. Co o ní prozradil? A co o ní víte vy?

Myslíme si, že ta hra vznikla na začátku 90. let 16. století. A je prokazatelné, že se hrála někdy v roce 1604 před králem Jakubem.

Ke které ze Shakespearových inscenací má Sen blízko?

Můžeme říci, že pokud se publiku líbí Zkrocení zlé ženy, tak tu poměr fyzického divadla a loutkohry bude asi obrácený. Jestli je ve Zkrocení zlé ženy 80 procent klasické činohry a 20 procent loutkového divadla, možná v tomto případě je ten poměr přesně opačný.

Lístky na střekovská představení zmizely během chvíle. Kde ještě lidé hru uvidí?

Uvádět ji budeme od 16. září v Činoherním studiu. Sen ale ještě zahrajeme venku 6. července na hradě Jimlíně, pak na konci srpna na Divadelní zahradě v Ústí nad Labem a také v zahradách děčínského zámku.