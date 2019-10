K tanci a poslechu hrála skupina Oli, první písnička patřila vzpomínce na Karla Gotta. Potom se u podia sešli na chvilku rodáci Trmic, Koštova a Újezdu, nebylo jich moc, ale ve tvářích měli odhodlání, vychutnat si vzácnou chvilku a zavzpomínat na ty, co už tu nejsou. Nejstarším tanečníkem byl Miloslav Holek, za tři roky mu bude devadesát let. Vyprávěl, zpíval, na parketu vystřídal hned několik tanečnic.

"Tady jsem se narodil, ale přes válku se rodiče museli vystěhovat do vnitrozemí. Několik let jsem jako kluk chodil po břehu Vltavy, dokonce jsme měli malou pramici. Tatínek dělal v jedné hospodě v Kralupech, když po řece jeli voraři, dostal jsem přepravku plnou piva a jel jím naproti. To bylo vždycky veselé setkání. Bylo mi třináct a obdivoval jsem jejich sílu a odvahu. Po chvilce zaplatili, přidali nějakou drsnou hlášku a na zpáteční cestu mi do loďky přidali kus dřeva na zátop. To byla moje první provize. Po válce se rodiče vrátili zpět do Trmic. Všechny ty staré domy na těch tabulích dobře znám, v některých bydleli kamarádi, jiné si vybavuji, když padaly k zemi. Tahle tanečné odpoledne pořádá tradičně místní Klub seniorů, kterému předsedá Eva Tomsová, nejen písničky vyvolávají vzpomínky, u dobrého piva si vybavíte práci, dovolenou i historické okamžiky této země," tvrdil pamětník.

V programu byla i soutěž o nejchutnější domácí štrůdl. " V loňském roce vybírala porota z osmnácti soutěžících, letos na stole bylo pouze pět voňavých štrůdlů, ale rozhodování opět nebylo jednoduché. Vítězkou se stala paní Jana, domácí gastronomická hvězda přidala do jablek rozinky a ořechy, ale u stolu přiznala, že stejně dobrý může být i slaný závin, kde náplní může být špenát, nebo sýr. Všichni soutěžící obdrželi drobné ceny, mě může těšit, že jsem vítězce dodal jablka z naší zahrady," s úsměvem vysvětloval předseda poroty Láďa Nečas.

V pátek měli v Trmicích dýňování, v sobotu taneček, na zámku připravují besedu s bylinkářkou. Kalendář je plný čísel, aktivní senior nemá stále čas.