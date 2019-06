Počasí koncertu přálo. Zpěvák, hráč na klávesy a kytarista Pavel Nepivoda v čele Boom s bubeníkem Hynkem Vernerem a kolegy Martinem Čmuchařem (baskytara) i Tomášem Homolkou (kytara) poskládali excelentní symfonický orchestr z muzikantů z Ústí, Teplic i dalších míst severu Čech. To díky nim The Boom Beatles Revival Band & Orchestra hráli ve velké sestavě v zahradě palácové Wolfrumovy vily Českého rozhlasu Sever.

Host koncertu byl dlouholetý kamarád pořadatelů, učitel a ex člen legendární ústecké rockové kapely Hanuman Honza Sviták (kytara a zpěv). S bubeníkem Pavlem v projektu Janotaj hrál melodický „pocitový“ folk rock, písně vlastní i převzaté od Hanumana. Pěkně se poslouchaly, ač byly méně hitové než Boom.

Výtěžek koncertu získá díky nadaci Českého rozhlasu Světluška ústecký nevidomý plavec Miroslav Smrčka, který se v roce 2016 kvalifikoval na olympiádu v Rio de Janeiru a skončil tu šestý. V roce 2017 přivezl z Mistrovství světa v Mexiku stříbrnou a bronzovou medaili, v roce 2018 získal na Mistrovství světa v Dublinu 3 x 4. místo a splněný limit na Mistrovství světa v Londýně i na olympiádu v Tokiu 2020. V září 2019 se zúčastní Mistrovství světa v Londýně, kde se také poplavou kvalifikace na příští rok do Tokia.

The Boom začali hrát hned s orchestrem hit Beatles Sergeant Pepper Lonely Heart´s Club Band. Následovaly pecky All You Need Is Love, Lady Madonna, Across The Universe (ach ty dívčí sbory, další důkaz geniality The Beatles!), Lennonova sólová Imagine, Hey Jude, Strawberry Fields Forever, Ob-la-di, Ob – la – da, Žlutá ponorka na přání Davida, Harrisonova My Sweet Lord až po finální Give Peace a Chance a přídavky.

„Pokolikáté jsem viděl The Boom, už na prstech nespočítám. Tolik jich nemám. Ale s orchestrem jsem je dnes viděl potřetí,“ prozradil Honza, fanoušek z Prahy. Má radši, když hrají bez orchestru. „Dají pak rychlejší a tvrdší věci, který jsou geniální,“ tvrdil. „Když dají prostoru orchestru, nemohou si dovolit rokenroly. Ale i tak je to bezesporu hudební událost. Miluju The Boom, Pavla Nepivodu a Hynka Wernera, jsou to mí obrovský kamarádi. Mají obrovská srdce,“ vyznal se Jan.

„Hezký to tu dnes bylo. Ale štvali mě lidi, co usedli do hlediště a pak jim vadilo, že před nimi tančíme. Jsme na rokenrolu, ne na filharmonii nebo divadle. Tak tančíme, cítíme to tak,“ trochu se zlobil. Podtrhl tak ale jen fakt, že zůstat ve finále benefičního koncertu sedět a neužít si The Boom při tanci, to zkrátka nešlo.