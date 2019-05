Při sledování předpovědi počasí už pořadatelům dvojdenní benefiční akce Útulek Fest 2019 v pátek 10. května odpoledne už ani modlení nepomáhalo. Déšť přišel silný, zpozdil nejedno vystoupení a ještě v sobotu odpoledne organizátory 18. ročníku festivalu trápit. Počasí se tak bohužel podepsalo na jednom z nejhorších finančních výtěžků za celé trvání benefice pro psí, ale dnes už i pro kočičí útulky. Ani obětaví a odvázaní moderátoři, „vesele přísný Jan“ a tu tam „zpívající Kytička“ (díky za její i Stingovo "Every Breath You Take" s projektem 11Strings Hell and Kyti) s tím moc nenadělali. „Pouze“ slušně pobavili.

Večer bez (multi)vitamínů

I autor těchto řádků propásl úvodní tři páteční hudební show, kapely Breed, Vibes a nováčky Will Eiffel & Multicultivitamin Band. Zato si od 20 hodin užil hudební smršť Do řady!, severočeskou legendu punku. Kapelu, která se dvě desítky let může chlubit hity Do řady! či Gastarbeiter, soubor bílinského kytaristy a autora skladeb Vládi Volmana. Pamatuji je od nepaměti, jen posledních pár let na koncertech straší v maskách zlých klaunů. Partu tvoří lidé z Prahy či Teplic. Tvrdili, že tento stát stojí na čtyřech základech: „Tajnej, policajt, štěnice, kamera.“ Nejspíše už ví své. A mimochodem, Vláďova partnerka Kateřina prodávala na festivalu vlastnoručně vyráběná voňavá mýdla a také pěkné šperky.

Drážďany, Brno a hustý Ústí

První „nečekanou“ hvězdou pátku byla drážďanská reggae ska skupina Offbeat Foundation, kapela poněkud neobvyklé vizáže a zajímavé zpívající bubenice. Vrcholem pátku byl křest 7. alba ústecko-brněnské skupiny Gem Reflection, příjemné a zajímavé taneční dvojky ústeckého klávesáka Brendyho a kytaristy Ondřeje „Benkra“ Benkoviče z Brna. Album jim kvalitní pálenkou křtil zkušený ústecký writer Sake33 vulgo Jelen. Soubor energické i nápadité CD beze slov, album „Traveling The Asteroids“ s obalem od Karla Kopice představil i živě v hradní galerii.

Potlesk i pro Šimona Kolečka

„Šimon Koleček, který v sobotu Útulek Fest 2019 rozjížděl, byl výbornej. Na to kolik mu je to se svým looperem a s kytarou rozjížděl výborně. Bývalý děkan Fakulty umění a designu ústecké univerzity Michal Koleček na svého syna asi musí být hrdý. A taky je pěkný, že ho oba rodiče přišli na koncert podpořit. Viděli tak, jak si jejich syn umí s hudbou vyhrát,“ glosoval moderátor akce a herec Činoheráku Jan Plouhar.

Hentai, Vltava a Bibi, mí oblíbení

„Dnes to nejlepší teprve přijde. Těším se na Vltavu i Hentai Corporation, svoje hvězdy,“ hlásil Honza. „Vltava proto, že jsem na nich vyrůstal a Hentai zas proto, že na nich odrůstám.“ Podle něj počasí akci ublížilo částečně. Někteří si to rozmysleli a kvůli dešti to vzdali. „Ale ti zásadní, kvůli kterým ten festival je, přišli,“ věděl moderátor. „Počasí posunulo i představení psů z útulků z Ústí, Řepnice a Teplic. Měli jsme tu tři psy, myslím, že minimálně kříženec jorkšíra Bibi půjde rychle na odbyt. Ale i kdyby ne, na granule se tu dnes nějaké peníze určitě vyberou,“ věřil herec z Ústí.

Ríša Novák si užil skejt i skály

Autor těchto řádků propásl v pátek i v sobotu pár kapel či hudebníků. „Z pátku určitě stojí za zmínku děčínská reggae rocková skupina Vibes. Byla velice příjemná,“ pochvalovala si teplická moderátorka i učitelka ZŠ Marcela „Kytička“ Nováková. „Zajímaví byli a roztančili i Offbeat Foudation. Můj sedmiletý syn Ríša se tu těšil na pejsky, ale kvůli dešti je bohužel propásl. Těšil se i na lukostřelbu, ale tu mu zase kvůli počasí sbalili a odjeli. Tak tu alespoň jezdil na skejtu a poslouchal muziku. A trochu si tu polezl po skalách jako ostatní děti,“ lehce se ohlédla.

Holborn Stereo a Michal Šeps? Snad příště

Autor těchto řádků se zase těšil na částečně domácí indie popové Holborn Stereo, skupinu okolo místního bubeníka i knihovníka Martina Valtera. A když „jsem“ přišel na hrad, už skoro balil své klávesy Michal Šeps se skupinou Reggiment. Ale skoupý na slovo nebyl.

„Mám rád zvířata i lidi, proto rád podpořím i tuto akci. Protože reggae je poselství lásky lidem,“ tvrdil Michal Šeps. Prozradil, že na hradě zpíval novinku „Báječný svět“ či „Až rozpustíš mé hříchy, Pane“. A že připravuje nové album, které by mohlo vyjít během léta.

Fajn parta z Berlína i Erdela s kytarou

Německá kapela Stumbling District okolo zrzavého zpěváka a dávného ústeckého dobrovolníka Kjella překvapila porcí rocku, folku a blues. Aby udělala i domácím radost, protože přece Karla Gotta má každý rád, jeho Včelku Máju zpívala německy a poté i v češtině.

Pokud neznáte originální děčínskou písničkářku Erdelu Teriérovou, rychle to napravte. Velmi příjemné osvěžení severočeské folkové scény je zpěvačka, kterou pamatuji ještě blahé paměti jako Janu Víchovou, ředitelku jisté ústecké TV. Dnes zpívá třeba „Láteříš, láteříš, protože si nevěříš“ či píseň podle staré indiánské pověsti o dvou vlcích v nás. Vnouček se ptá dědy, který z těch vlků má v nás navrch a děda odpoví: „Ten, kterého krmíš.“ Zajímavá byla i píseň „Kočka pana Schrödingera“.

Šoulet vás spolehlivě roztančí. Nadchne!

Spoustu příběhů nabízí ve svých písničkách pražská skupina Šoulet. V sestavě má hoboj, bicí, ukulele, fagot, housle, tubu a zpěvy roztančila publikum Útulek festu 2019 třeba písničkou „Holka od naproti“, ve které vysvětluje, jak to jde s tou holkou odnaproti. Prý blbě, protože si pořídila žaluzie. A baví Bačkůrkama, Rukavicema či zdařilou coververzí hitu z filmu Kouř „Je to fajn, fajn, fajn, je to fajnový“. Deník doporučuje jejich show či si za 200 korun koupit - třeba přes jejich web a v originální taštičce - jejich CD „Jezte kroupy“.

Louty? Pozdravujte v Roudnici!

Pětičlenná punková posádka Louty se po třech či čtyřech letech na Útulek s velkou radostí a nadšením vrátila a mnohé roztančila, neboť to umí. Jejich zpěvák je boží, u kytary tu „slouží“ nejen punkový písničkář Tom77, který také na Útulku letos nechyběl na menší scéně. Strhující energická angažovaná hudba Louty oslovila i díky textům, už teď lituji, že jsem si jejich CD nekoupil. Mají šťávu i potenciál, fanoušci si je vždy spolehlivě vyhledají a jejich radost je nelíčená. „Kluci a holky, pozdravujte své psy a užijte si to tady,“ loučil se zpěvák s publikem, se kterým mu bylo dobře. A naopak.

Vltava, ZNC a Hentai byly jistoty soboty

Na rozhovor s Vltavou tu ještě dojde, tak jen zkonstatuji, že o hity neměla nouzi počínaje písněmi Marx Engels Beatles přes Čaroděje, Já už dělat nebudu či píseň Náklad Štěstí, která dala název novému CD s unikátní 2CD kolekcí rarit. Spolu s punkovými nášupy Znouzectnosti (ZNC) a jejich písněmi Všichni proti všem či téměř finální „Bylo nebylo“ to byla nálož radosti v areálu Hradu Střekova, kde už dávno nepršelo, ba ani na lepší časy se tu už neblýskalo.

„Tohle byl vždycky i punkový festival,“ konstatovala kapela a měla radost z přízně publika. Ostatně, trochu jiný punk před finále festivalu nabídla publiku i pěkně splašená partička Hentai Corporation. Ale jejich energie, pozitivní smršť, hřmění bicích, basy a kláves, to už je zase na jiné povídání.