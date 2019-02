"V loňském roce jsme tu vystupovali jako piráti, dnes máme před restaurací U Kastnerů zaparkované nadupané vraníky a šest rytířů svede před zraky svědků přímo v sále nelítostný souboj o šáteček krásné dámy. Jsem rád, že pozvání přijali i Apačové, jejich náčelník je zárukou čestného boje," prohlásil vedoucí skupiny ozbrojenců Pavel Berka a dal pokyn trubačům, aby zahájili akci. Bohatá tombola byla připravena i pro tučňáky, kteří obsadili lukrativní pozici u výčepu. Místo něžného baletu a předtančení školáků zkřížili zbraně vousatí rytíři, kosti praskaly, pouze jeden byl vítězem.

První do sálu dorazili hudebníci, potom šermíři v plné zbroji, teprve potom vyzkoušela skvělou akustiku skupina rudochů. Náčelník chvilku vyčkával a potom poručil všem ohnivou vodu. Potencionálních skalpů tam bylo dost, některé barvou připomínaly kvetoucí louku, především několik klaunů bylo v přímém ohrožení. Statný toreador si oblíbil růžové prasátko, vesmírná příšera konzultovala svůj původ s kapitánem Titaniku, skupinka strašáků pozorovala tajně podezřelé jeptišky, které dostaly mimořádnou vycházku.

Když došlo na dámskou volenku, přišel málem o svá luxusní křídla motýl Emanuel, ještě že ho vlastním tělem kryla Maková panenka. Bílá mumie ochotně vyprávěla, jak ji manžel oblékal do obvazů, při pomyšlení na WC se ji dělalo špatně od žaludku. Oranžový vězeň tančil s černým šerifem, Křemílek a Vochomůrka toužili po sólu, kde by představili divákům svůj talent z kapradí. Škoda, že tam nebyl mistr Troška, to by byl námět na nový seriál.