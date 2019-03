Bílá košile, hnědé lakovky, elegantní modrý oblek doplňoval červený kapesníček. Pár vtipů na úvod a potom Zich, Gott, Matuška, Janda, Presley, Sinatra, Drupi. To byla pěvecká show Vladimíra Hrona, která se musela líbit.

Mezinárodní den žen v Chlumci připravil místní Klub seniorů, předseda Zdeněk Balcar šel na parketu příkladem. Každá dáma převzala od starosty Romana Zettlitzera růži, tanec dělal dobře na duši usměvavé Martině i zkušenější Alence. Vladimír Hron ochotně zapózoval před objektivy zájemců, se všemi se pozdravil a potom se rozjel do Mostu za svou maminkou.

Druhou část hudebního programu vyplnila ústecká skupina Old Boys a parket byl plný nadšených tváří. "Přijďte se podívat 30. března, kolem druhé odpoledne dojde k slavnostnímu otevření kulturního domu. Akce začne dětským karnevalem, program bude pokračovat do večerních hodin. Bude tu David Deil, herec Martin Taclík, který tu chodil do školy. V levé části budovy jsou kanceláře městského úřadu, obřadní síň, do budoucna počítáme s knihovnou. Pod společenským sálem bude víceúčelová tělocvična. Rekonstrukce nás stála osmdesát milionů, ale bude to důstojný stánek pro další generaci," prohlásil starosta a vyzval k tanci dámu, která v tento den slavila svůj svátek. Paní Andělka se tvářila skutečně andělsky, oranžový pár předvedl Labutí jezero. Moc pěkný dům, příjemná atmosféra.

Miroslav Vlach