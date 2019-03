FOTO: Výstava v ústeckém muzeu zve do světa filmu

Ústí nad Labem - Ojedinělá expozice v Muzeu města Ústí zve na výlet do historie světa stříbrného plátna. K vidění jsou tu unikátní přístroje pro záznam i projekci z let 1832 až 1892, vystaveny jsou i projektory na celuloidový pás z let 1895 až 1910.

Lidé se seznámí s optickým záznamem zvuku na filmový pás, uvidí projektor Pathé Frerez 1908, jedno z 1. putovních kin Ústecka, či domácí promítací strojky na kličku našich pradědů, velké projektory na kliku z časů, kdy byl film promítaný co atrakce v kabaretech a kinech za niklák, i projektory pro kluby a domácnost na úzký film 16 mm. Celkem je tu k vidění přes 200 exponátů. Výstava trvá do 2. června, majitel sbírky Jan Matiášovský z Krupky má bílé triko.

Autor: Radek Strnad