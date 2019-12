Skupinu tvoří Jan Mečíř, kytarista, zpěvák a s baskytaristou Pavlem Herynkem spoluzakladatel skupiny. Ale i perkusista Petr Herynek, zpěvák Gabriele Pergreff, kytarista Patrik Valjent a na klávesy je doprovází učitelka Petra Kaucká. Jan Mečíř, Pavel Herynek a Gabriele Pergreffi jsou loňští deváťáci FZŠ, Mečíř, Valjent a P. Herynek v kapele zůstali. Scházejí se každé pondělí v hudebně své školy. Věnují se hlavně české pop scéně, hrají písně Marka Ztraceného, Mirai, Chinaski i Kryštofa. Umí i zahraniční hity od Queen, Adele či Lady Gaga.

Kapela „Bytosti“ má za sebou úspěšnou premiéru na vánočním koncertě školy 2018. Nový repertoár, na němž pracovala od ledna 2019, byl představen na „Výchovných koncertech" pro žáky školy. Nejvíce se těšili na koncert pro veřejnost, kde s nimi vystoupil školní sbor a co host Vokální uskupení Panoptikum vedené Janou Eichler Honců.

Pakapella Kvintet, flétničky a nové stromy

Letos vystoupí žáci 8. a 9. ročníků s programem, který chystali při hudební výchově. Nebude chybět ani vystoupení jednotlivců, např. sourozenci Uherčíkovi i Maškovi. Letošní hosté jsou dva. Místo Panoptika Pakapella Kvintet, druhý host je překvapení.

„Koncert také zpestří nový školní flétnový kroužek učitelky Ivety Bednářové. Má osm žáků, kteří pokračují 2. rokem ve hře. Jsou z 3. a 4. ročníku naší školy,“ prozradila Markéta Škachová, zástupkyně ředitele FZŠ. „Poprvé na škole vystoupí ústecký a capella sbor Pakapella Kvintet. Vede ho Jana Eichler Honců, učitelka zpěvu ZUŠ Evy Randové i vedoucí ústeckého a capella souboru Panoptikum. Ve Kvintetu účinkuje též Petra Kaucká,“ dodala zástupkyně. Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek poputuje díky školnímu parlamentu na výsadbu stromů.

Dále zve FZŠ v pátek 13. prosince od 14.00 do 16.00 hodin na Vánoční trhy. Nabídnou výrobky žáků prvních až devátých tříd FZŠ. Těm mladším pomohou nápadití a invenční rodiče či prarodiče, jistě se ale do výroby pěkných dárků zapojí také učitelé žáků z Klíše. Stejný den se krom vánočních trhů také uskuteční na FZŠ Den vánočních převleků. Bude to pro školu i její žáky premiéra.

