První letošní Malý Hamburk se uskutečnil v neděli 18. června v Městských sadech v Ústí nad Labem. Multižánrový festiválek nabídl tři hudební uskupení a to Chabakus, což je Big band žáků ZUŠ Chabařovice pod vedením Jiřího Straňka, Wan Men Sonk, která hraje vlastní i převzaté skladby ve funk-rock-popovém stylu, a nakonec Taši delé.

Posledně jmenovaná formace vzdala hold Zuzaně Navarové, která by se v neděli dožila 64 let. Akci navštívilo hodně lidí, počasí přálo. Malý Hamburk bude probíhat každou až do září a to vždy od 15.00. Vstup je zdarma. Skupinu Taši delé založila zpěvačka Jana Verner na popud pořadatelů festivalu Mezi Dvorci.

Zakladatelem skupiny jsou členové uskupení The Boom a Nepitch Band, konkrétně na kytaru Pavel Nepivoda, na basu Tomáš Olsan a bicími a zároveň zpěvem doprovází Hynek Verner. Na akordeon hraje Petr Lü ftner, zpěv a housle obstarává Standa Eichler a na perkuse hraje Tomáš Port.

