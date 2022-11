Nejdříve si myslel, že to je jen vtip. On a muzikál? „Ale už se stalo. Všemu předcházel nečekaný telefonát z divadla, potom jsem se nestačil divit. Představení souboru, scénář, noty, čtená zkouška, kostým, další zkouška, pohybovka a zase znova. Generálka a 16. října premiéra. Snažil jsem se nic nepokazit, ochotných poradců byl celý zástup, nejvíce mi pomohli režisér Filip Nuckolis, choreograf Honza Veselý, dirigent Milan Kaňák a samozřejmě Ondřej Ruml, který alternuje moji postavu na jevišti. Freddy je vlastně takový stydlivý ňouma, což mi vyhovovalo, tuhle pozici z minulosti dobře znám," směje se Petr Lüftner a nabízí zvědavý mikrofon Elišce.

Legendární Na západní frontě klid točili v Ústeckém kraji, teď válí na Netflixu

"Viděla jsem představení dvakrát, moc se mi líbilo. V mých očích to bylo naprosto skvělé představení. Petr byl výborný. Bylo na něm znát, že to celé bere nesmírně vážně. Nehrbí se, mluví pomalu a hlasitě, přesně ví, kdy nastupuje a kdy nahazuje spojnici dalšímu herci. Mám takový dojem, že některé písničky znal z doby studií na základní umělecké škole, to mu bylo sedmnáct let. Závěr byl velice dojemný, ukápla mi slzička, když došlo na děkovačku," prozrazuje sestra hudebníka a nyní i herce.

Příští rok v srpnu to bude deset let, kdy Petr Lüftner seděl na mostní konstrukci a zvěstoval všem, že Ústí má plný pytel problémů. Eliška přidala televizní šanson v červené róbě a sever jim tleskal. Dnes mají kalendář plný poznámek, nápadů a jmen. "Petr momentálně žije muzikálem, já jsem dostala také moc hezkou nabídku z Prahy. Oslovil mě režisér a dramaturg Patrik Ulrich, abych s ním spolupracovala na projektu Šansonárium. Texty připravuje Miloň Čepelka, známý od Cimrmanů, nový projekt představíme 3. prosince v divadle Viola," prozrazuje mladá zpěvačka. Petra Lüftnera můžete vidět v roli Freddyho 8. listopadu, prý bude zase stydlivý.