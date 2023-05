V pátek 12. května 2023 se v Domě kultury v Ústí nad Labem uskutečnil koncert zpěvačky Heleny Vondráčkové. Byla to jedna z jejích zastávek na jubilejním turné „HELENA show 23“, které oslavuje její dlouhou a úspěšnou kariéru na hudební scéně. Helena Vondráčková zazpívala své největší hity, diváci si mohli užít i společná stepařská čísla s exkluzivním hostem Tomášem Slavíčkem, několikanásobným mistrem světa ve stepu. Koncert byl doplněn unikátní videoprojekcí na LED stěně a doprovodnou kapelou Charlie Band.

Vondráčková vyprodala Dům kultury v Ústí. „Ráda se sem vracím,“ hlásila Deníku | Foto: Miroslav Solař

„Je báječná. Vlastně nevynechám příležitost navštívit její koncert. Jenom tu už dost dlouho nebyla, to ten covid,“ prozradila v ústeckém domu kultury Deníku návštěvnice, která na koncert přijela až z Bíliny i s kamarádkou. „Tentokrát nás pobavila svým hostem, který s ní stepoval. A obě nás nadchla i přizvaným Ústeckým pěveckým sborem. Malé zpěvačky se sice těšily, že zazpívají i Bohemian Rhapsody, hit od Queen, ale i její klasika – vlastně Gottova Jdi za štěstím – mě pobavila a udělala velkou radost. Vlastně to bylo dost na slzičky,“ prozradily nadšené seniorky.

Když Heleně přivezli na scénu hudební nástroje bonga, už bylo jasné, že na ně bude energicky hrát. Ale bubny ji trochu zklamaly, nehrály, jak měly. Musela zasáhnout technika.

Na Miladě se čile buduje. Letos přibudou stánky, zajíždět sem bude i MHD

Sálem tou dobou už jely velké hity, písnička Vzhůru k výškám či další jistota hitparád, Aeroplán. „V tomto kulturáčku to mám ráda na plesech i slavnostech, dnes jsem přijela zpívat se sboristkami Lenkou a Zuzankou. A samozřejmě i s dětmi z Ústí i z Prahy, vedou je Martina Zemanová z ústecké univerzity a její muž Petr Zeman plus excelentní klavírista Václav Krahulík. Nesmím zapomenout ani svou vlastní skupinu Charlie Band, dost pro mě znamenají,“ chválila Helena své muže.

Čas na podpisy

Až v půli koncertu přišel čas na první novinku, pojmenovanou stejně jako zatím poslední CD zpěvačky, Tvrdohlavá. Po ní přišel čas pro jeden z největších hitů koncertu, Oh Baby, Baby od Golden Kids. Když přizvala Helena excelentního mladého stepaře Tomáše Slavíčka, bylo na co vzpomínat. Vsadila na jistoty Já půjdu tam a ty tam i dávné hity. Publikum si užilo Pátou a než zazněla Noc na Karlštejně či muzikálový Kvítek Mandragory opět s dětským sborem, blížilo se loučení i autogramiáda pro stovky diváků, koncert ještě rozvlnila Dlouhá noc. To už se většinou divačky štosovaly do řady s květinami či knížkami a fotkami k podpisu.

Koncert skončil dlouho po desáté, až když odešli poslední lidé a poslední lahvinky byly dopity.