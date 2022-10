Houslový virtuos Jaroslav Svěcený přivezl do trmického zámku vzácné nástroje

/FOTO/ Mnozí Ústečané ani netuší, že na zámku v Trmicích se řadu let hraje vážná hudba, seznam věhlasných umělců, kteří znají osobně knihovnici Vlastu Součkovou, je opravdu dlouhý. České hvězdy posílá do mramorového sálu Roman Dietz z Koncertní a Zprostředkovatelské agentury ARTEP už pětadvacet let.

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený přivezl do trmického zámku vzácné nástroje. | Foto: Miroslav Vlach