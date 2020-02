Mezi oběma kapelami válka nezuří, naopak. „Vycházíme spolu, nebyla rvačka, soudy, žaloby, jen teď máme každý svou kapelu. My hrajeme větší rokenrol, oni komornější věci a víc sázejí na hvězdy, jako je David Koller a Petr Váša,“ řekl Deníku kytarista Bohumil Zatloukal, spoluzakladatel Hudby Praha i jejího předchůdce Jasné Páky.

Kapelu Hudba Praha Band charakterizuje souzvuk kytar bratří Zatloukalů s dunivou baskytarou Jirky Jelínka. Sestavu doplňují bubeník Pavel Skala, frontman Zdeněk Hnyk, jehož hlas zní z pražského Radia 1, i vokalistky Lucie Lu Jandová, Míša Šponar-Fojtová a Jarmila Jamajka Koblicová. Ta byla roky oporou Hudby Praha, nyní se zotavuje z nemoci. Na saxofon hraje Jakub Douda.

Kapela hraje největší hity Jasné páky i Hudby Praha jako Špinavý záda, Zákon o zachování energie, Pal vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma táta, Můry, Lunapark i Výlet.

Vznikají však i nové skladby. „Zatím máme tři čtyři nové písničky. Chystáme album, ale po letech už nám všechno trvá déle. A máme větší zodpovědnost. Na vydání CD máme pár nabídek, ale nakonec si ho možná vydáme sami,“ předeslal Zatloukal.

Aktuální turné kapely se jmenuje „Quo Vadis Homine…“. To minulé neslo název „V pivu je totiž Bůh“ podle textu, který k převzaté písni napsal Jan Ivan Wünsch, dávný baskytarista Jasné Páky.

Nikdy ne anglicky

Právě tato skladba je dnes jedinou převzatou, kterou kapela na koncertech hraje. „Málokdo už ale dnes ví, že Jasná Páka byla v začátcích na coververzích postavená. Než jsme začali dělat vlastní písničky, hráli jsme Boba Dylana, rokenroly, Yardbirds… Nejdřív jsme hráli pro sebe převzaté věci s českými texty, nikdy ne anglicky. Nebránili jsme se věcem, které se nám líbí, vadilo by nám ale mít to postavené jen na nich. Dnes už hrajeme jen vlastní věci. Je smutné, když si na těch převzatých i dnes někdo dělá živnost,“ doplnil kytarista, který působí i ve skupině Ztracené iluze. „Jsou folk-rockové, hraje v nich můj brácha Vladimír a Jamajka Koblicová. Ta nás na čas zasekla, před rokem a půl měla mozkovou příhodu, takže se z toho zatím ještě vyhrabává. Jednou za dva měsíce jsme začali hrát v pražské Balbínově poetické hospůdce a teď uvidíme, jak to bude dál,“ svěřil se Bohumil Zatloukal.