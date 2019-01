Ústí nad Labem – Je to sice příjemné, i když většinou stylově dost nerovné soupeření.

Frontmankou kapely Voilà, která působí v Praze, je slovenská zpěvačka Zdenka Trvalcová. | Foto: Experimentální prostor NOD a ROXY

U Obchodního centra Forum na Kostelním náměstí na promenádním koncertě každou neděli od 17.00 vyhrává jeden soubor, věkově i stylově se poctivě střídají. Tuto neděli to bude ústecká parta Brass Bombers a hned následující středu mile swingový tradiční Jazz Vitamin.

DIXIELAND, POPBÍT A JIŽANI

Proč že souboj a koho s kým? Pětihodinový koncert Malý Hamburk od 14.00 do 18.00 na scéně mušle v Městských sadech nedaleko Ústecké polikliniky nabízí o dost více žánrů čtyř kapel.

V neděli 26. června mušli od 14.00 pobaví děčínský šestičlenný dixieland Old Boys. „Tato skupina je rozhodně známější v Německu, kde pravidelně vystupuje. Spolu už hraje více než 20 let, a výborně," vysvětluje Antonín Moravec z Teplic, pořadatel Malých Hamburků v Ústí i Malé Paříže v Teplicích, důvod názvu Old Boys.

A rád připomíná, že se mu podařilo pro mušli na nedělní odpoledne zajistit nejen lavičky, ale také stánek s občerstvením.

Návrat ztracených synů ústeckého pop bigbítu, to bude v mušli v neděli od 15.00 koncert domácí skupiny Wono Sito Sedne.

Jejím nejdůležitějším článkem je dnes zpěvák, skladatel a kytarista „direstraitsovského" typu, Jirka Černý. Na Malém Hamburku hráli WSS už loni a jak se shodují impresário Moravec s autorem tohoto článku, jejich hudba je příjemná.

„Na samotných hudebnících je hned vidět, že hrají pro radost a s radostí, že je baví spolu hrát," poznamenal Antonin Moravec na Facebooku Malý Hamburk.

Ale jistě už jste někdy slyšeli mosteckou „jižanskou" kapelu Penál, Že ne? Tak po Wono Sito Sedne ze sadů ještě neprchejte a můžete se s nimi seznámit. Třeba vám přijdou vhod i jejich české texty, uvidíte.

FINÁLE VE STYLU SLADKÉ FRANCIE

A jasné nedělní finále? Tím bude zítra v mušli od 17.00 půvabná i energická Zdeňka Trvalcová & friends, vokalistka známá v Ústí již se svou skvělou partou Voilá!

Milá slovenská zpěvačka přijede s akordeonistou Michalem Mihokem a kytaristou Tiborem Židou, těšme se na jejich strhující písně ve francouzštině, které si dnes již i skládá sama.

Jestlipak přijde ocenit znělé er této dívky také půvabná ústecká „Francouzka," Eliška Lüftnerová?