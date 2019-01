Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Stál u zrodu největšího plesu v Ústí. Dnes Libor Zajíček z Rádia North Music tvrdí, že postavit originální program je těžké. Všichni, kteří na ples přijet mohli, už tu několikrát byli.

„A je tu i další problém. Stárnou nám zpěváci i zpěvačky ze starší generace. Většina jich zpívá s orchestrem písničky, na které se dá na plesech tancovat,“ říká zakladatel akce.

Centropol 10. Ples severočeských patriotů se odehraje v sobotu 9. února od 20 hodin v Domě kultury v Ústí nad Labem. Zahraje na něm skupina Kryštof, zazpívá Jiří Korn, Dara Rolins, Leona Machálková a další interpreti.

Jaké bude téma plesu?

Téma bude i nebude. Když se s Patrioty potkáme v Ústí už podesáté, přemýšleli jsme nad tím, koho si za ta léta připomenout. Zavzpomínáme na účinkující i témata z minulých let v populárním intru, a to s ústeckou taneční skupinou Marverci. Naše téma bude letos jubilejní desítka.

Když si zvete interprety, říkáte si jim o konkrétní hity?

Rozhodně. Snažíme se s nimi dohodnout na tom nejlepším, co mají, a oni to na 99 procent respektují. Třeba když řeknete, že tu Kryštof odzpívá ples, někdo by si řekl, že je to nesmysl, že to není plesová kapela. Já sám už je tak viděl dvakrát a bylo to perfektní. Střídají pomalé i rychlejší písně, mezi hity dají méně známé písničky, mají to taneční a zábavné. Navíc klademe důraz na to, že to je ples a ne koncert. Má to trošku jinou atmosféru.

Co třeba Karel Gott? Přijel by?

Byl tu několikrát, ale opět na tom není dobře zdravotně. Jako naše největší skutečná star a legenda známá i v zahraničí teď zrušil koncert v O2 Areně. Takže pozvat ho nejen že není levné, ale je to riziko.

Mezinárodní taneční festival se přestěhoval do sportovní haly Sluneta. Ale Ples patriotů je v Domě kultury dál. Proč?

Myslím si, že kulturní události tohoto typu patří do kulturního domu. V hale mají být sportovní události, koncerty a taneční festival. My chceme, aby lidi seděli u stolu a popíjeli drink nebo tančili. Ve Slunetě pro to prostory nejsou, navíc má tribuny. Náš kulturák v Ústí patří dispozičně mezi nejlepší v ČR.

Trefa byla přizvat moderátora Petra Rychlého. Přidá i svůj set s kytarou, nabídne akustické folkové okénko z pořadu Tvoje tvář má známý hlas?

Stoprocentně, to byla moje podmínka. Ale i kdyby nebyla, on by to udělal stejně. My už jsme s ním dělali tři akce, tři plesy v jiných městech, a jeho „Okénko z Tváře“ bylo nesmírně populární. Patří k vrcholům plesů, které jsem s ním dělal.

Koho byste si z minulých deset let Patriotů zopakoval?

Pro mě největšími hvězdami akce byli Alphaville a Chris Norman. Ale ostatní lidi na to zase budou mít třeba jiný názor. A někdo zase vzpomíná na atmosféru plesu.

Kdybyste měli neomezené finanční možnosti, na koho bychom si zatančili? Na Paula Anku, Beyoncé či Robbieho Williamse?

Na Robbieho Williamse. On je interpret, který splňuje přesně aspekty rokenrolu, bigbítu, popu, swingu, taneční muziky a je to showman. A zpívá i s big bandem, to by mě bavilo.