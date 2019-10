Ne náhodou, právě zde měla před pěti lety první koncert. A tak si ho sem přišli zopakovat pro radost sobě i blízkým. Ovšem ten večer byla v Ústí dvě odlišná vystoupení. V Hraničáři hrál alternativní a undergroundový MCH Band Mikoláše Chadimy, zahajoval tak 21. Dny české a německé kultury v ČR. V kontrastu k veselé a odvázané show Idio&Idio to bylo jako voda a oheň.

Nejprve na zimáku hráli akustický koncert klasici rocku v Ústí, Stará škola kytaristy a autora hudby Víta Štefla. Hitů i fanoušků mají za roky existence mnoho; dokázali toběhem léta ve Velkém Březně na svém festivalu Tivolí hudební léto i v Městských sadech na scéně Mušle na akci Malý Hamburk.

Idio & Idio tvoří odvázaná zpěvačka Terka „tessca“ Komanová, Mára Odložil (baskytara, zpěv, autor hudby i textů), Honza "Johnny B." Bouma (kytara, zpěv, hudba) a Fabio Kora (bicí, autor hudby). Do Zlatopramen Areny zvala fanoušky i zvukaře Marka Ženkla, který zvučil po většinu léta 2019 festiválek Malý Hamburk v Městských sadech v Ústí.

Idio&Idio - Vlastní cestou Zdroj: YouTube.com/IDIO&IDIO

Večer zahájila Stará škola, když sáhla po akustickém setu. Kluci jsou ostřílení matadoři, hrálo jim to parádně. I my vsadili na akustiku a zvali si hosty, aby byla větší sranda. Na kytaru hrál i Will Eifell v songu Exekuce, Radouš z Fridrich&Fridrich si na ukulele střihnul Kauboje Míru a Ňaminy, Verča Martincová se mnou zazpívala nejnovější klipovku Idio Vlastni cestou. Pro nás nejzvláštnější spojení bylo s Tomem Kellnerem v písni Dámy: dvě basy v jedné kapele nejsou úplně zvykem. Aby se vzpomínalo, zpívali jsme song Páteční večer. Už ho nehrajeme, ale k našim začátkům patří,“ ví Terka.

„Lidi byli super, zpívali si od začátku do konce a díky perfektně zvládnutému zvuku od Máry Ženkla si to snad užili všichni. Idio si jinak už užívá zasloužený podzimní odpočinek. Pracujeme ale na nových písničkách, plánujeme příští sezonu,“ nechala se slyšet zpěvačka.

Jak šly roky s Idio&Idio



• 2013 - Punková kapela Idio&Idio vznikla v roce 2013 v Ústí. Záměrem bylo zabavit sebe a ještě se u toho bavit. Jenže naše muzika prosákla i na veřejnost a už bavila i jiné lidi, proto jsme začali hrát živě. V rámci žánrů se kapela nějaký čas hledala; dnes hraje primárně poprock s občasným odskočením do punku. Má texty v češtině, její hlavní devizou je zábava, energie a propojení přidrzlého chrapláku zpěvačky Terky s dvěma vokály kytaristů Honzy a Máry.



• 2016 – Idio k nemalé radosti ústeckých fanoušků vyhráli největší českou soutěže hudebních kapel Skutečná liga



• 2017 - postup z eliminací a uskutečněný gig na nejhezčím festivalu světa Przystanek Woodstock v Polsku (dnes se jmenuje Pol'and'rock)



• 2017 - účast na předních českých festivalech Rock ForPeople, Sázavafest, Basinfire fest, United Islands a dalších



• 2018 – Idio vydali druhé CD #MELBYS díky podpoře komunity přes web startovač.cz



• 2019 - Outsider tour (devět zastávek po celé ČR) s kapelami ZakázanÝovoce a Jaksi taksi



• 2019 - postup do finálové desítky v soutěži Šance Muzikus a vybojování několika slotů na českých festivalech, včetně hlavní stage Sázavafestu