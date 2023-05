/FOTO, VIDEO/ Pokud v úterý v Národním domě nebylo volné místo, kam by Laco Déczi mohl položit svůj nástroj, středeční večer 17. května byl podstatně volnější. Na programu byla trojice koncertů interpretů Jiřího Imlaufa, Kalle a Kittchen.

Jiří Imlauf, Kalle, Kittchen v Národním Domě v Ústí nad Labem | Video: Miroslav Solař

Desítky fanoušků se mohli podívat na vystoupení ex-Houpacího koně Jiřího Imlaufa, který pokračuje v sólové dráze a zazpíval a zahrál na akustickou kytaru řadu svých písní.

Kalle, Veronika a David Zemanovi, stihli zahrát všechny skladby z jejich posledního alba Under the Black Moss. Posluchače zaujme hlas Veroniky, promyšlené kompozice, barevné hudební plochy a kytarové vrstvy Davida. Jsou to hudební lahůdky a pokud Kalle neznáte, nepropásněte proto krátké hudební video z koncertu.

Půlka diváků jsou mí příbuzní a jsou tu zadara, glosoval potěšený Déczi plný sál

Trojici uzavřelo zcela mimořádné seskupení Kittchen, který již stihl své fanoušky potěšit čtyřmi alby. Poslední z nich pod názvem Puls vyšlo před dvěma lety, ověnčené je cenou Anděl za Alternativní album roku. Jakuba Königa doprovází Tomáš Neuwerth (Lu, Nierika, Kafka Band, Tata Bojs), mladý elektronický mág Aid Kid (Ondřej Mikula) a baskytarista Štěpán Růžička.