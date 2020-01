In Concerto, velmi úspěšný projekt dvou členů vokálního seskupení 4TET Davida Uličníka a Jiřího Škorpíka, které bylo nuceno z vážných zdravotních důvodů Jiřího přeložit svůj prosincový ústecký koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem na neděli 26. ledna, se bohužel opět překládá.

In Concerto | Foto: archiv skupiny

Tentokráte postihly náhlé zdravotní komplikace Davida, navrátivšího se z novoročních cest po Barmě. „Je to nemilé, nečekané a je nám to velmi líto. Překládáme ale nyní i koncerty 4TETu. Ovšem ale doufáme, že na nás naši věrní ústečtí příznivci nezanevřou a na náš snad už desátý koncert v tomto městě ještě počkají. Až se oba dáme dohromady a najdeme vhodný termín, jistě se ihned ozveme," píší smutní pánové z In Concerta.