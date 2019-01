Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - „Točit filmy? Radši budu vynálezcem,“ říká pětiletý herec Richard Moises z Ústí.

Nejmladším českým filmovým hercem je dnes Ústečan Ríša Moises z Brné. Sympatický předškolák hraje v prvním českém filmu letošního roku Cena za štěstí. Příběh napsala a natočila Olga Dabrowská, která se podílela na scénáři legendárního filmu Samotáři (2000). Snímek vznikal už v létě 2017, kdy Ríšovi nebyly ještě ani čtyři roky. Dnes už je to pětiletý „mazák“ v mateřské školce, o filmu ale moc mluvit nechtěl. Raději si hrál se svou nejnovější hračkou, která vypadala jako modrá a bílá sypká modelína. S odpověďmi mu proto místy vypomohl jeho tatínek Milan Moises.

Ríšo, co to máš?

Ríša: To je kinetický písek, dělám si z něj cihly. Koupili jsme ho včera v Praze.

A víš, co je tohle? (Ukazuji mu v telefonu z internetu upoutávku na film.)

Ríša: No to je můj film. Tohle je Chýlková, oni se o mě v tom filmu tahali.

Cena za štěstí - Trailer Zdroj: YouTube.com/BontonfilmCZ

Byli na tebe i zlí?

Ríša: Ne, to bylo jenom jako. Byl tam se mnou tatínek a někdy i maminka. Bylo to dobrý, natáčení filmu se mi líbilo.

Milan Moises: Ríša natáčel vše úplně poprvé a ani my jsme neměli s natáčením žádné zkušenosti, takže vše se řešilo vždy až na místě podle potřeby. Vše bylo nové a zajímavé. Osvětlovači, zvukaři, stavby. Ríšu ale nejvíce bavilo běhání s ostatními dětskými herci. Stala se z nich malá divoká neuhlídatelná smečka.

Ríšo, chtěl bys někdy ještě nějaký film točit?

Ríša: Ne.

Oni ti za to nic nezaplatili?

Ríša: Mně ne. Ale něco dali tátovi a on mi za to koupil tenhle obojživelný auťák. Jezdí na sněhu, ve vodě i v blátě. Taky se otáčí na střechu.

A co svačinu nebo oběd? Ty ti na natáčení dávali?

Ríša: Jednou mi paní Chýlková dala banán.

Milan Moises: Tady si Ríša spletl realitu s dějem filmu. Banán dostal podle scénáře. O přestávkách natáčení filmu bylo o něj i o nás dobře postaráno.

Ríšo, už víš čím budeš, až vyrosteš?

Ríša: Chtěl bych být vynálezcem.

Copak budeš vynalézat?

Ríša: Asi nějakou chemii.

Milane, jak se vůbec váš syn k natáčení dostal?

Milan Moises: Ríša byl na natáčení vybrán prostřednictvím agentury Poppy Casting. Původně se měl ve filmu jmenovat Honzík, nakonec mu ale nechali jeho skutečné křestní jméno.

Poslední klapkou to pro něj skončilo?

Milan Moises: Kdepak. Po natočení materiálu ještě filmaři dodělávali postsynchrony, tedy úpravy zvuku u některých záběrů. Zatímco dospělí herci měli před sebou ve zvukové kabině kromě mikrofonu ještě i texty, Ríša měl před sebou dva plyšáky. Učit číst se teprve začne.

Bylo pro vás na natáčení něco nepříjemné?

Milan Moises: Nepříjemné bylo filmování nočních scén s cizími lidmi. Nám rodičům vadily také dlouhé prostoje mezi jednotlivými natáčeními.