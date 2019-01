Praha, Ústí -/ROZHOVOR/ CD „Nahá a další povídky", první audiokniha žijícího klasika českého divadla Jiřího Suchého, je výběr ze sbírky „Sto povídek aneb nesplněný plán" (1966).

Jiří Suchý | Foto: archiv Slováckého divadla

Vtip, osobitá poetika, pestrost, nečekané pointy, laskavost, neotřelý přednes jistoty české zábavy toť „Nahá" od muže, na jehož unikátní koncert na Portě 2009 s Kapitánem Kidem jen tak Ústí nezapomene. Do centra pozornosti se Jiří Suchý dostává díky Nahé po necelém půlroce, kdy slavil 80 let. „K výročí" dostal i Diamantovou desku Supraphonu za 2 320 000 prodaných zvukových nosičů z let 1960 až 2011.

Pane Suchý, baví vás autorská interpretace vlastních povídek?

Baví mě při veřejném vystoupení, kdy mám možnost slyšet reakce lidí. Ve studiu mi to ale scházelo a byl jsem trochu nervózní. Doufám, že se to z toho záznamu nepozná.

Povídky z alba vznikly před čtyřiceti šesti lety. Baví vás dál? Nemáte chuť je „opravovat"?

Občas mě povídka, kterou jsem napsal před lety, rozesmála. Zapomněl jsem, o čem je, a její humor byl blízký mému srdci. Pro CD jsem vybral ty prověřené, předčítám je při různých příležitostech, a tak vím, že fungují. Sám se jim už moc nesměju. „Něco by se dalo napsat líp," občas mě napadne. Ale povětšinou je to jen můj pocit, a tak si toho nevšímám.

Na CD čte i Jitka Molavcová, že?

Ano, povídku Střela, která je napsána pro dívku, případně ženu, jsem svěřil Jitce Molavcové. Komu taky jinému?

Bonusem CD je hit „Kdykoliv kdekoliv" z TV seriálu Život je ples. Psal jste ji po zhlédnutí některých scén Plesu?

Ne. S Michalem Pavlíčkem jsme ji dávali dohromady v době, kdy seriál nebyl ještě dokončený, a to na základě informace, které se nám dostalo od produkce České televize.

Sledujete ten seriál v televizi?

Dodnes jsem z něj nic neviděl čas je totiž můj nepřítel. Jen vím, že se ta písnička stala hitem. Ze všech stran se mi dostává ujištění, že si získala přízeň diváků. Tak se nedivím, že si ji Supraphon vybral jako bonus na povídkové CD. S těmi povídkami nemá nic společného je to spíš malý dárek těm, kdo si povídky vyslechli.

Na křest audioknihy je i pro veřejnost v pátek 4. května od 15.00 v Paláci knih na Václavském náměstí. Koho si pozvete?

Budeme tam s Jitkou Molavcovou. Na příznivce se moc těšíme. Uděláme si takové příjemné knižní odpoledne.

Loni vydal Supraphon komplet 11 CD Semaforu s pěkným bookletem a spoustou zajímavostí.

To byla práce šéfa našich webových stránek Lukáše Berného a paní producentky ze Supraphonu Nadi Dvorské.

Lukáš je daleko větší znalec přes Semafor než já. A představte si, že je to kluk, kterému je teprve třicet dva let!

Krásné jsou i obaly jednotlivých CD kompletů, repliky obalů původních černých LP…

To je ohromně roztomilé, tyhle miniaturky původních papírových obalů. Trošku mě u toho přepadla nostalgie. Když přebírám ty zmenšené LP, ty malé obaly, které jsem kdysi vydal jako velké, dojímá mě to. Je to ale nostalgie velice něžná, nikoliv ubrečená.

Zpracovali Radek Strnad a Vladan Drvota