Univerzitní kampus v Ústí oslavil své dokončení, zahráli také Mňága a Žďorp

Vilém Maruš externista Ústeckého deníku

/FOTO/ Ve čtvrtek 6. října došlo v kampusu UJEP při přiležitosti jeho dokončení ke skutečně velkolepé oslavě. Během dne se na otevřeném prostranství před novou budovou CPTO vystřídaly tisíce lidí, kterým k poslechu zahrála trojice kape.l Tribubu, The Silver Spoons a Mňága a Žďorp. Komu by nestačilo občerstvení a hudba na místě, mohl dorazit ještě na afterparty do Veřejného sálu Hraničář, kde měl svůj set připravený DJ Marty.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kampus UJEP oslavil své dokončení, zahráli také Mňága a Žďorp. | Foto: Deník/Vilém Maruš