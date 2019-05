Už po obědě přišlo na Lidické náměstí pár studentů, většinou členů Studentské unie. Prošli pak městem přes Veřejný sál Hraničář a Městské sady až do kampusu, studentského městečka univerzity. Zde v pátečních patnáct hodin Majáles, tradiční studentská oslava příchodu máje, začal.

Studentská unie Majáles organizuje už čtvrtým rokem. „Jde o hudební festival na domácí půdě všech ústeckých studentů. Letošní ročník byl ve znamení džungle,“ popsala mluvčí ústecké univerzity Jana Kasaničová.

Festival odstartovala rapperka a zpěvačka Hellwana, která svůj talent předvedla už od patnácti hodin. Do té doby si návštěvníci mohli užít spousty her a soutěží, třeba házení pingpongových míčků do kelímků. Anebo si pochutnali na chlazeném cideru od společnosti Joker Cider, pivu od Resslovky nebo exkluzivním burgeru od Tortuga Bay z centra Ústí.

Později vystoupila v kampusu také kapela Lusky či unikátní hudební trio Noisy Pots, které zde poprvé pobavilo svými hudebními kousky a cinkátky už před dvěma roky a nebo ještě dříve v klubu Doma v roli předkapely Tata Bojs. Od té doby jsou miláčky nejen vysokoškolského ústeckého publika.

Poté stage ovládl mladý, ale poněkud drsný rapper Maniak z uznávaného pražského labelu BiggBoss, kterého doprovodila svými beaty DJka Black Angelika. Po osmé hodině večerní se postarala o hudební zábavu bývalá moderátorka TV Nova Emma Smetana a její přítel Jordan Haj spolu s kytaristou. Nechyběl ani jejich hit Cant Give Your Up. A než akce pokračovala afterparty ve Hraničáři, v kampusu uzavřela koncert opět DJka Black Angelika.

Festival nabídl několik stanovišť, kde si mohli návštěvníci odpočinout, ať v koutku s vodními dýmkami, stolním fotbálkem nebo u stánků s informacemi o univerzitní knihovně či největší evropské studentské organizaci ESN. V májové rozjařenosti zde bylo možné vstoupit do svazku manželského v majálesovém „kostele“. Již tradičně byl v areálu kampusu také stánek, v němž se návštěvníci mohli otestovat na vir HIV. Byl o něj slušný zájem nejen z řad studentů.

„Novinkou byly trochu netradiční stánky, například MC ICE s letními koktejly či Tatran bar. Ten koktejly vyměnil za různé druhy Tatranského čaje,“ zval na Studentský Majáles prezident Studentské unie UJEP Filip Matoušek, který naváděl studenty jak se letos nejlépe obléci a do čeho. „Chtěli jsme festivalem klasicky oslavit krásy studentského života i blížící se léto. Proto jsme se rozhodli volit téma, které probouzí fantazii, ať v podobě kostýmů, nebo třeba sloganů. Jedním takovým mohlo být – Probuď v sobě zvíře!“ dodal šéf Unie Filip Matoušek.