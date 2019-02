Ústí nad Labem - Tisíc a možná i víc. Tolik lidí by si mohlo přijít užít atmosféru proslulé Verdiho opery Nabucco při jedinečném open air představení na hradě Střekov. To začíná v pátek 23. června od 20.30 hodin.

Těšit se můžete na davové scény, strhující hudbu klasika i špičkový sbor Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Atmosféru dokreslí symfonický orchestr pod taktovkou Milana Kaňáka.

Vášnivá opera z roku 1842, kterou pro ústecké divadlo zrežíroval Martin Dubovic, vypráví o osvobození Židů z babylonského zajetí.

„Nabucco je plná dramatických zvratů, napjatých situací a famózních sborových čísel," potvrzuje režisér Martin Novotný (na menším snímku), který už v ústeckém divadle nastudoval muzikály Noc na Karlštejně, Limonádový Joe aneb Koňská opera a nejnověji také eroticky lákavé Zvonokosy.

„Mám Nabucca strašně rád, byl jsem se na něj podívat nedávno, abych si ověřil, jestli má stále sílu a přesvědčivost. A musím říct, že má," zdůrazňuje Martin Novotný.

Ústeckého Nabucca jste viděl v dubnu v Severočeském divadle. Nenecháte si ho ujít ani nyní, že?

To jistě nenechám. Hodně se těším, jak monumentálně dílo vyzní v kulisách hradu Střekov, pod masivem jeho skály a věže nad ní. Strašně se těším, až se slavný Sbor Židů bude linout údolím řeky Labe, celou tou krásnou krajinou. Protože toto Verdiho dílo je skvost mezi operními sbory.

Uvažujete také o tom, že Nabucca sám zinscenujete?

Časem jistě, tato inscenace totiž není moje. Mám jinou představu o Nabuccovi, podle mě by mohl být akčnější. Zdejší inscenace je stavěna operně, což je naprosto v pořádku. Kdybych Nabucca dělal já, udělal bych ho spíš muzikálově. Rozhodně by tam herci jen tak nestáli a pouze nezpívali. Vymyslel bych pro operu nějakou akci v duchu jejího děje, kde jsou hádky o moc i o lásku na denním pořádku.

Takže byste ji celou změnil?

Tuto verzi ne, aktuální ústecké zpracování pro Severočeské divadlo je na hrad Střekov tak akorát. Větší akce tu asi ani být nemůže.

Proč ne?

Při všem, co bych po hercích a zpěvácích chtěl, by se tam asi navzájem pozabíjeli. Kdyby totiž měl být Nabucco běžně na Střekově, tak bychom ho tu museli i nazkoušet. Pokud by bylo po mém, musel bych vyždímat z prostředí, které je nádherné, doslova všechno. A Nabucco by mohl pomoci i hradu, který by se tak změnil v kulturní stánek, kde se může během léta hrát i vícekrát.

Chtěl byste se na tom tedy aktivně podílet?

Pokud mi tuto klasiku někdo svěří, pak moc rád. A myslím, že by si to své diváky našlo také zde. Je prozatím škoda, že prostory hradu Střekov leží spíš ladem. Že se pro hudbu a pro divadlo využívají jen párkrát do roka.

Jak moc by ve vaší verzi byl Nabucco italský? Mnohem víc by pak hádky mezi skvostnou Abigail a samotným vládcem Nabuccem jiskřily?

Ano, určitě. Dal bych jim větší šťávu, nebyly by tak statické. „Itálie" by to rozhodně byla.

OPERA NABUCCONejúspěšnější představení Severočeského divadla poslední doby, které sklidilo četné úspěchy nejen v České republice, ale i v zahraničí. Vášnivá Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor Židů v opeře patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury. Režie zkušeného Martina Dubovice, atraktivní kostýmy renomovaného Josefa Jelínka, scéna a celkové zpracování uspokojí i nejnáročnějšího diváka. Hlavní roli vládce Nabucca hraje pěvec Nikolaj Někrasov.