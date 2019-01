Ústí nad Labem – Sezonní přehlídce klauzurních prací studentů Fakulty umění a designu ústecké Univerzity J. E. Purkyně (FUD UJEP) patří závěr února. V objektu v kampusu univerzity veřejnost uvidí práce studentů.

Jan Čapek | Foto: Henrieta Nezpěvová

„Přijďte se podívat až do soboty 22. února 2014. V šestnácti ateliérech vás čeká bohatá úroda!" zve Tomáš Petermann z FUD UJEP na výstavu Zimní sklizeň.

A lákadla? Třeba fair-trade káva bistra FastFUD a knihy i katalogy z edice FUD jako „zákusek" navodí pocit odpoledne stráveného v sadu. V sobotu odpoledne (13.00 a 15.00) pak nabídnou studentky kurátorských studií procházku Zimní sklizní s komentářem k nejzajímavějším pracím.

Tomu nejšťavnatějšímu bude patřit Galerie Rampa ve 4. patře FUD. Výstava vybraných klauzurních prací Zimní Sklizně začne ve středu 26. února a potrvá do 14. března.

pá 21. 2. 13.00 i 19.00; so 22. 2. 10.00 – 16.00; veřejné komentované prohlídky 13.00 a 15.00

26. 2., 17.00, vernisáž výstavy vybraných klauzurních prací, Galerie Rampa (do 14. 3.)

Fakulta umění a designu UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem, MHD č. 7, 11, 15, 52, 58, 59 – zastávka „Kampus"

Více: Adéla Hrušková, 601 385 504; fud.ujep.cz

R O Z H O V O R

s MgA. Janem Čapkem

Český designér, z jehož tvorby můžeme denně potkat pivní půllitry Velkopopovický Kozel či Radegast, PET lahve Mattoni, nafukovací hračky Fatra a další. Třetím rokem vede ateliér produktového designu na Fakultě umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí.

Jaké je zaměřen váš ateliér?

V ateliéru Produktový design se snažím studenty připravit různými úkoly. Děláme soutěže, kdy pracujeme na nějakém konceptu, ale i jasně zadané úkoly: nože, odrážedlo, židli, porcelánové servisy. Během studia by si tak studenti měli prozkoumat různé typy materiálů i technologií.

Snažím se stejný úkol zadávat co největšímu počtu studentů, aby měli srovnání. Nejvíc se naučí pozorováním toho, jak stejnou věc řeší někdo jiný. Sám jsem studoval v Ústí keramiku a porcelán, také na pražské VŠUP, byl jsem na stážích a vím to z vlastní zkušenosti. Jsou-li úkoly rozdělené po ročnících, studenty nezajímá, co dělá někdo jiný. Mají-li stejný úkol ve druháku i v páťáku, vidí, jak to dělají starší ročníky a víc je to nastartuje.

Navíc se snažím, aby byli studenti nuceni si úkoly vyvzorovat v prototypu. Ideálně v reálných materiálech, jde-li to. Dnes je snadné dělat hezké obrázky v počítači. Ale když nad studentem nevisí gilotina toho, že co si navrhl, to si musí i udělat, pak se vše ukáže.

Extrém je i porcelán. Přijde-li člověk do ateliéru keramiky a porcelánu na klauzury a vidí nedokonalosti, říká si, že to není moc dobré. Tam se na 100 % ukáže, jak to dopadlo u všeho, co si navrhnou. V designu to chci dělat stejně. U odrážedel měli studenti udělat funkční prototyp v reálných materiálech. Všechny spoje, pevnost, váha a další funkce se tím musí potvrdit. Zároveň si už během studia staví síť firem a řemeslníků, kteří pro ně dělají. Ne vše lze udělat ve škole.

Můžete se za své studenty pochlubit oceněními?

Nejčerstvějším úspěch má studentka Martina Kleinová se svým svítidlem. Získala skvělé 2. místo v mezinárodní soutěži Staged na veletrhu v Drážďanech. Konkurence byla velká, soutěž hodnotila mezinárodní porota, takže se vůbec nemáme za co stydět.

Jak byste porovnal tvorbu na škole proti reálným projektům?

Dělá-li člověk reálnou věc pro firmu, je zadání přesnější než ve škole. Máme zadání odrážedlo, ale někdo ho dělá pro dvouleté dítě, někdo pro pětileté či skoro něco mezi koloběžkou a odrážedlem…

Když dělá pro firmu, ta jasně ví, jaký výrobek chce, pro koho má být, jaké má technologie. Vše je jakoby omezenější, ale o to lepší. Dá to paradoxně větší svobodu. Už dopředu vím, co nedělat a plně se můžu zaměřit na to, s čím vím, že musím pracovat.

Jaké úkoly jste zadal studentům na klauzury? Na co se lze těšit?

Druhák a třeťák dělá nápojový porcelánový servis, čtvrťák a páťák židli. Prváci mají klasický prvácký úkol: vyjdou ze zvířete, které nakreslí, postupně stylizují a modelují. Na klauzuru ho odlijí do sádry a tvoří 3D model. Je to formální cvičení, kde se hodnotí výtvarné zpracování i finální stylizace, ale i schopnost vytvořit model v počítači.

Klauzury jsou závěrečné práce studentů v daném semestru. Souvisí s tím, na čem studenti ve škole pracují po zbytek roku?

Jak kdy. Třeba letošní úkoly porcelán a nábytek jsou natolik složité, že se semestrální práce přelévá do klauzury. Semestrálním úkolem je navrhování a klauzura je realizace. Zvlášť u porcelánu je třeba, aby ta věc vznikla. Studenti nosí vizualizace servisů, konvic, šálků a podšálků a člověk se s nimi hádá, že je to blbost, že to musí předělat.

Oni nevěří : „Tak se nám to líbí." Je ale třeba, aby lezly z pece pokřivené věci a příšerné zmetky, to člověka naučí. Během semestru se navrhuje tvar, jak to bude vypadat. Pak je třeba udělat sádrové modely zvětšené asi o 15 % a z modelů se dělá forma, do níž se lije porcelán a vypaluje. Studenti si jich mohou udělat víc. Nalít 10 konvic a z toho třeba jedna vyjde jakž takž na klauzury. Křivá je třeba jen trošku.

Kolik času obvykle student věnuje klauzurní práci?

(smích.) Poslední 4 týdny intenzivně. Poslední týden to je třeba i 20 hodin denně.

Co by si na Zimní sklizni veřejnost neměla nechat ujít?

Chtěl bych všechny pozvat, aby se posadili do našich židlí a nalili si čaj z našich konvic.

Napsala Kateřina Karešová, studentka kurátorských studií na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem