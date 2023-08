Když kapely slaví významné výročí, většinou uspořádají jednu velkou akci. Ale ústecká rocková Stará škola se rozhodla, že to udělá trochu jinak a svých čtyřicet let od 1983 na české hudební scéně bude slavit celý rok. „To znamená nejenom koncerty. Řekli jsme si, že vydáme během roku tři rozšířená vzpomínková alba. Jedno z těch alb, které jsme nazvali Kocovina, je už venku. Druhé je ve fázi příprav. Jeho tématem je naše oblíbené téma středověku,“ líčí kytarista Vítězslav Štefl. A třetí? To je ještě před natáčením. „Chceme ho pojmout úplně unplugged. Budou na něm věci, které běžně hrajeme, ale zahrané bez elektrických nástrojů,“ dodává muzikant s tím, že kapela také na oslavu jubilea vylepšila design pódia, připravila i rozsáhlý merch.

V dobách své největší slávy kapela jezdila po republice dodávkou „dvanáct set trojkou“, náklaďákem a speciálně upraveným autobusem. Vepředu měl sedačky, kde seděla kapela. Všichni měli svá místa přizpůsobená a sklápěcí sedačky. „Libor měl za sebou basu piva, před sebou popelník. Já dával nohy nahoru na palubní desku, u sebe víno. V druhé části byly palandy na spaní a ve třetí jsme měli světla, aparaturu, prostě všechno, a takhle jsme jezdili celý rok,“ vypráví Vítězslav Štefl.

Není prý jednoduché z těch čtyřiceti let srandy vybrat pár humorných vzpomínek. „Třeba teď mi bleskla hlavou vzpomínka, kdy jsme měli dvoudenní výjezd k Praze. Tehdy s námi jezdil jeden technik, a když jsme přespávali pod Karlštejnem v autobuse, probudili jsme se a on nikde. Tak jsme vykoukli ven a z pole, kde zrovna sklízeli seno, se najednou ozval ženský jekot. On se totiž v noci sebral a šel si lehnout do kupky sena. A jak ráno zemědělci seno nakládali, píchli vidlemi do kupky, kde ležel, a pěkně se ho polekali,“ směje se Štefl při vzpomínání.

Nebo vyjeli směrem na Krupku. Tamní železniční přejezd špatně fungoval, kolikrát tam stála kolona z obou směrů třeba i půl hodiny. Přesně v takové koloně výprava Staré školy zůstala stát. „Jak jsme tam zastavili, začal nás tlačit čas. Říkali jsme si, hele, ale my to vystoupení nestihneme. To je jako dost blbý. Měli jsme tehdy takového správného technika. On byl dost rampa. Jak tam stála ta auta a vlak pořád nikde, tak se prostě sebral, došel k té závoře a zvedl nám ji. Takhle nad hlavu. Naše tři auta projela, všichni po nás koukali. Pak to zase zavřeli, technik nastoupil a jelo se,“ ohlíží se frontman Staré školy. Ačkoli když ho tímto titulem označíte, poznamená, že frontmany kapely jsou všichni její členové.

Podívejte se na oficiální videoklip k písni Často svíce jen plá:

Zdroj: Youtube

Za minulého režimu chodili na přehrávky, předkládali cenzorům texty a podobně. Tak jako všechny kapely. „My s nimi většinou nikdy neměli problémy. Dokonce nám nikdo nevyčítal ani dlouhé vlasy. Jen jedna paní na to byla vysazená. Ale můj brácha Dalibor hrál vždy bez trika. Máme to i na desce, kterou nám vydal Petr Janda. Jenže někdo si asi stěžoval, tehdy jsme hráli na Rudé hvězdě. Tak si nás zavolali na kobereček. Vysvětlovali jsme jim to tak, že od těch reflektorů je horko, a paní mu poradila, ať nosí tričko tělové barvy,“ chytal se smíchem při té vzpomínce za hlavu Štefl.

Vzpomíná také na událost, kdy v Trutnově na festivalu vypadl proud. Bez elektřiny byla polovina města. „Ti lidé tam stáli a půl hodiny čekali, až zase naskočí. Byl to fakt úžasný pocit,“ říká. „Stará škola vděčí za svou existenci především svým fanouškům,“ podotýká.

Jak čas postupoval, napsal tři díly učebnice rockové kytary, začal dokonce učit rockovou hudbu na pedagogické fakultě, napsal stovky článků o hudbě pro zaniklý Muzikus. U toho všeho ještě vede déle než dekádu Střední průmyslovou školu stavební a Střední odbornou školu stavební a technickou Ústí nad Labem. „Občas mi žáci říkají, že mě pozdravují rodiče, že byli na koncertu a podobně,“ dodává se smíchem.

Zdroj: MP Ústí n. L.