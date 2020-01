Zdejší publikum zkrátka na hořko-sladký příběh školačky Helenky Součkové, za kterou herečka ne náhodou dostala Cenu Thálie 2004, nedá dopustit. Stále dokola na něj chodí, jakoby se nemohlo zábavné osudové komedie s písničkami Milušky Voborníkové i písněmi budovatelskými nabažit. A to i přesto, že ho tak Ústí živě vidělo nejméně popáté.

Letos bude v Domě kultury určitě vyprodaný 11. Centropol ples Severočeských patriotů. Aby ne, když ho v sobotu 15. února od 20 hodin roztančí a pobaví Chinaski, Hana Zagorová i Petr Rezek a Boom!Band. A také hvězda popu 90. let Londonbeat i Václav Noid Bárta. Další jeho jistotou bude, opět moderátor Petr „Honza Nedvěd“ Rychlý a ústecká taneční skupina Marverci. Předprodej začíná dnes od 13.00 do 17.00 hodin v OC Forum.

A konečně Ústí čeká už v úterý 28. ledna od 19.30 ve Veřejném sále Hraničář předpremiéra válečné komedie nominované na Oscara, Králíček Jojo. Loňský film USA, snímek režiséra Taika Waititi, bude současně i premiérou, prvním filmem ještě lepšího kina v Hraničáři. Ale bohužel už je vyprodáno. Tedy jen pokud jste si koupili vstupenky, popřípadě jste přispěli na lepší projekci v Hraničáři, je vám určeno toto pozvání: „Pojďte s námi slavit ještě lepší kino v Hraničáři. Čeká vás první filmová projekce na nové digitální technologii. Červený koberec, welcome drink, hvězdy na plátně, světla slávy a po kině večírek nabitý pozitivní energií.“

Králíček Jojo - trailer Zdroj: YouTube.com/Totalfilm.cz

A co nabídne film vedle blonďatého klučiny, jeho hlavního hrdiny v Německu za 2. světové války? Být ve Třetí říši malým blonďatý klukem znamená přímočarou kariéru aspoň ze začátku. Jedním z prvních kroků je členství v Hitlerjugend, „Hitlerově mládeži.“ To obnáší trochu vojenského drilu, pálení závadných knih, vyhazování věcí do vzduchu i podobné hraní si na vojáčky v partě se spoustou Hitlerovi též oddaných kamarádů. Smysl to má jednoduchý: stát se řádným nacistou.

Tím chce být i desetiletý kluk Jojo (Roman Griffin Davis), jemuž v tom pomáhá jeho imaginární přítel, tak trochu nablblý Adolf Hitler (Taika Waititi, osobně režisér snímku). Adolf Jojovi radí v různých životních situacích a podporuje ho ve správném náckovství. Zlom v Jojově životě nastane, když zjistí, že jeho maminka (Scarlett Johansson) ukrývá v podkroví židovskou dívku (Thomasin McKenzie). Pak už musí Jojo čelit svému vlastnímu zaslepenému nacismu a s tím mu jeho vymyšlený Hitler může jen těžko poradit. Ač se snaží.