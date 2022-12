Jaké to je, zahrát si zde před tak početnými posluchači? Měli jste trému?

Tréma je a byla vždycky, před každým koncertem. Není to každopádně nic, na co bychom nebyli zvyklí a nedokázali se po pár sekundách první písničky zcela odevzdat publiku.

Zdroj: Youtube

Demowave 3 12 22 koncert v ND Zdroj: Úřad optických nosičů

Jak byste ohodnotili publikum?

Prvně chceme poděkovat za to, kolik přišlo lidí. Atmosféra byla super a díky tomu se nám hrálo o dost líp. Doma v Ústí se nám hraje vždycky skvěle. Jak by řekl klasik: 'Mí Ústečané mi rozumějí.'

Jak se vám hrálo v Národním domě?

Na kvalitě show hodně dodalo osvětlení a zvuk celého koncertu, které nabídly divákům snad nejlepší možný zážitek z naší hudby.

OBRAZEM: Koncert plný silných, chytlavých písní. Tata Bojs vyprodali Národní dům

Dočkali jsme se na vašem koncertě nějaké premiéry?

Jelikož jsme jako předkapela dostali na naše vystoupení 30 minut, museli jsme náš klasický set mírně upravit. Nových písniček máme dost, na tomto koncertě jsme hráli ale spíše ostřílené klasiky, jako výběr toho nejzajímavějšího z naší tvorby pro diváka. Na novou hudbu se fanoušci mohou těšit příští rok v našem debutovém albu, nebo pokud jsou nedočkaví, některé z nich zazní 9. prosince na koncertu s kapelou I Love You Honey Bunny v Děčíně.

Miroslav Solař