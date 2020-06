OBRAZEM: Dirty Blondes nakopli páteční večer v Ústí

Po mnoha letech do Ústí nad Labem opět dorazila kapela Dirty Blondes aby trochu rozproudila zdejší atmosféru. Do hospody Domu kultury v pátek 26. června večer přivezli své čerstvě pokřtěné album Freedom a oslavili tak deset let svého působení na české hudební scéně.

Koncert Dirty Blondes v hospodě ústeckého Domu kultury | Foto: Vilém Maruš

Autor: Vilém Maruš