Jako jedna z posledních je nabídne svým příznivcům v sobotu 21. prosince od 20 hodin v Činoherním studiu domácí rocková kapela Houpací koně s místní mladou kapelou Demowave. O koncertě Koní víc řekl jejich zpěvák Jiří Imlauf, zakládající člen a autor textů kapely, jejíž historie je od začátku spjatá s Ústím a jeho čtvrtí Klíše. „Koncert bude tvořit náš aktuální playlist s posledním albem Desolation Peak,“ řekl Jiří. „To album je o Jacku Kerouacovi, stejně jako o nás. Nabídneme Ústí setlist, který je na něm postavený, ale bude bohatší než v poslední době, máme na to víc času.“

Čím vás zaujala mladá ústecká skupina Demowave? Svou bezprostředností?

Především tím, že hrají něco jiného, než je tu v Ústí a v okolí zvykem. Není už to to klasické dědictví 90. let, je tam pop, funky, má to jiný šmrnc, prostě nám to připadá svěží. Demowave nás baví a zajímají, ale když se ptáš, jestli bychom s nimi vyrazili i na turné, jaké jsme letos jeli k albu, to není úplně reálné, utáhnout to ve dvou kapelách je něco jiného, než to šněrovat sami.

V jaké sestavě zahrajete koncert v Činoheráku? Se zpěvačkou Viktorkou Marksovou?

Ano, ta s námi hraje celou sezonu. Sem tam jsme hráli bez ní, když výjimečně nemohla. Zkrátka Viktorka je teď v Houpacích koních a jak to bude dál, to ukáže příští rok.

Houpací koně — Cassidy Zdroj: YouTube.com/Houpací Koně

Připomíná ti Viki Romanu Doležalovou, první zpěvačku Koní?

Spíš ne, Romana byla jiný typ, víc expresivní, ale je pravda, že obě mají rády temný rock a pop osmdesátek. Co si vybavuju, Romanu to táhlo k Siouxie & The Banshees, poslouchala Diamandu Galás, Patti Smith… Viktorka nám v autě pouští Depeche Mode. Asi to bude tím Ústím.

Nazvučí činoherní koncert Jan Brambůrek, váš bývalý baskytarista, nyní zvukař a producent posledních alb Houpacích koní?

Tentokrát ne, bude mít povinnosti jinde. Nazvučí nás Míra Vaňkát.

Nepodlehnete při tom pokušení, zahrát nám živě pár skladeb z chystaného akustického alba Koní?

Nepodlehneme, chceme si užít takzvanou plnou palbu, hráli jsme teď akusticky hodně a v novém roce toho bude akusticky až až.

Tušíte, jak představit nové album v Ústí? V kostele v Krásném Březně?

Tohle ještě nevíme. Nahráli jsme ho sice v kostele u Broumova, ale máme teď plnou hlavu toho, aby se jak nahrávka, tak video, které tam vzniklo, dotáhly do finálního tvaru a mohly vyjít. Na akustické šňůře už se pracuje, zatím nejblíž by tam měly být Litoměřice. A třeba to zjara dopadne i v Ústí.

Bude na koncertě v Činoherním studiu něco vánočního?

Ano, budeme láskyplní a milí. Ale Happy Christmas / War is over nezahrajeme, tu už teď v sobotu hráli The Boom Beatles Revival Band. Chceme lidem udělat dobrou náladu, i když písničkama, který jsou spíš hořký. Hořkosladký.