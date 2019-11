Poslední roky (letos v létě na hradě Střekov či před pár lety coby předkapela ústecké skupiny The Boom - Beatles Revival Band s jeho symfonickým orchestrem) Prokop bavil DK Ústí v triu s houslistou Honzou Hrubým a kytaristou Lubošem Andrštem na vánočním benefičním koncertě pro ústeckou onkologii. Ovšem 17. listopadu večer na 30. výročí sametové revoluce dorazil Prokop do Ústí s kompletní sestavou své legendární kapely Framus 5. Kapely i dnes v až neskutečné formě.

Mohli začít třeba tak, že by lídr kapely vzpomínal na listopad 1989 nejen v pražských ulicích třeba s důrazem na události na Národní třídě. Jenže to bylo jinak. „Než začal Framus 5 hrát, události listopadu před třiceti lety nám tu připomněli bývalý primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič, ex umělecký šéf Činoherního studia v Ústí Petr Poledňák a současný primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický,“ ohlédl se za přítomností politiků na koncertě Ivo Jiroušek, kapitán lodi Marie brázdící vody řeky Labe.

Na úvod zazněly legendární hity Kolej Yesterday, Bitva o Karlův most či Až si pro mě přijdou funebráci. Následovaly pak skladby jako Poprvé naposledy ze stejnojmenného alba. “A teď vám zahrajeme Zloděje času, mou z nejoblíbenějších skladeb," sliboval Michal Prokop. „Někdy sám sobě myslím schody,“ přiznal lehce sebekriticky zpěvák, a housličky Hrubého mu zdatně pomáhaly. Inu píseň Láska je protijed jeho albu Poprvé naposledy (2006) také pěkně sluší, podobně jako předchozí song koncertu, Virtuální realita. Na albu ho spolu s jinými hudebníky, ve studiu doprovázel ještě také dnes již bohužel zesnulý Petr Skoumal.

"Batman z Ostravy mě inspiroval"

Právě hudebníka Petra se týká píseň ze zatím poslední Prokopova alba Sto roků na cestě (2014), dost netypický song Stodolní. Prokop se před ní ohlížel, jak potkal v talk show Krásný ztráty umělce z Ostravy, který se při cestách tramvají i jednáních zastupitelů Ostravy pohybuje v kostýmu komiksového Batmana. Také na magistrátu tak klade dotazy zastupitelům. Inspiroval ho, když popisoval, jak to i tolik let po revoluci „žije“ v ulici Stodolní, kdy Ostravané věřili, že tu bude lépe. „Jste si jistý, že je to téma pro mě?“ ptal se Prokop. Popsal téma po telefonu básníkovi a textaři Pavlu Šrutovi.

Básník Šrut se na písničce dohodl se Skoumalem a skladba byla na světě. Vyšla v roce 2014 na albu Sto roků na cestě. Patřila mezi nejoriginálnější, stejně jako byla raritkou na Prokopově nedělním ústeckém „revolučním“ koncertu. Na akci - jak se shodli spokojení manželé Jirouškovi - který Michal Prokop & Framus 5 odehráli v životní formě.