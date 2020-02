V hodinovém setu nabídne Turbo své největší hity Chtěl jsem mít, Hráč, Láska z pasáží, To byla pánové jízda… Turbo, založené v roce 1981 v Plzni, odehrálo s Nazareth už několik turné a řadu koncertů. „Máme rádi všechny hity od Nazareth,“ svěřuje se Deníku bubeník Jiří Lang.

Jak vzpomínáte na svůj první koncert se slavnými Nazareth? Třásla se vám kolena?

Bylo to v roce 2003. Jeli jsme s nimi velkou česko-slovenskou šňůru od Litvínova po Košice. Kolena se nám netřásla, jen jsme se těšili. Přeci jen to je kapela, kterou jsme v mládí poslouchali a najednou s nimi jsme na velkém turné. Byli fajn, přijali nás. Nestranili se, after party jsme si užili spolu.

Převálcovali jste někdy na show Nazareth?

To se nikdy nestalo. Přeci jen oni jsou za hlavní vystupující hvězdu a publikum tak i reaguje.

Který song od nich máte nejradši?

Všechny jejich hity máme rádi, je jich spousta. Dream on, Love Hurts i další…

Řekl jste si u některého: „Že jsem ho nenapsal já?“

Neřekl. Já vlastně ani neskládám.

Číslujete si koncerty s Nazareth? Kolikátý bude ten 7. února v Ústí?

Nečíslujeme, ale určitě je to přes třicet vystoupení. V Ústí zahrajeme hodinový set, publikum uslyší naše největší hity. Snad i novinku „Nech slzy kanout“.

Znali jste se ještě s původním zpěvákem Danem McCaffertym. Když pak odešel, jak jste vydýchali změny sestavy v Nazareth?

To člověk musí brát jako fakt, to se prostě stává. Je spousta důvodů, proč se změny v kapele musí udělat, je to vývoj.

Co Turbo čeká v nejbližší době? Plánujete album?

Letos budeme mít spoustu koncertů. Dokončujeme album, čekáme na texty od Ladislava Vostárka. Příští rok bude Turbu čtyřicet let.

Nejste písněmi typu Hráč už přesyceni?

Nejsme, rozhodně se jim nevyhýbáme. Víme, že je lidé chtějí. Nemůžeme z repertoáru vyhodit Hráče, Chtěl jsem mít, Krásným dívkám, Láska z pasáží, Díky já jdu dál a další. To prostě nejde.

Je pro vás běžnější hraní pro motorkáře, nebo spíš plesy?

Rozhodně raději hrajeme na motosrazech, ale ani plesům se nevyhýbáme. Jen jich není tolik…

Co o Nazareth nevíte a rádi byste se to dozvěděli?

Víme o nich všechno.