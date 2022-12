Pokud skupinu Please The Trees náhodou neznáte, nejsou to žádní nováčci. Publikum si hýčkají už patnáct let. Koncertovali i po světě, mají za sebou pět amerických turné, kde natočili i tři ze svých CD. Za svá hudební alba obdrželi i hudební ceny Anděl a Apollo.

Miroslav Solař