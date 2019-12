Knižní životopis nejstarší české beatové kapely, knihu „Synkopy 61… a bylo nám hej“ napsal Jiří Vondrák, rodák z Litoměřic. Sama kapela v DK Ústí před The Boom celou hodinu zahraje, fanouškům svou knižní historii podepíše. A živě nezapomene ani na svůj legendární protiválečný hit z konce 60. let „Válka je vůl“.

Koncerty The Boom, zvláště ty vánoční v DK a letní na zahradě Českého rozhlasu Sever, jsou vždy unikátní. Ústecká revivalová skupina na nich hraje hity Beatles s vlastním symfonickým orchestrem, složeným z hudebních nadšenců. Tyto písně totiž sami liverpoolští Brouci nikdy živě s orchestrem nehráli.

Vstupné do DK Ústí je 180 Kč v předprodeji, namístě 260 korun; děti do 12 let ho mají zdarma.

Synkopy 61 - Tichej kout Zdroj: YouTube.com/pampalini70

Letos nová kniha o Synkopách 61 má 420 stran. O české hudební legendě a jak kniha vznikala, řekl Deníku její autor Jiří Vondrák.

Co rozhodlo o napsání knížky? I fakt, že žijících členů Synkop 61 ubývá?

Kupodivu ne. Zemřel jim asi před deseti lety basista Honza Čarvaš, ostatní vesměs sedmdesátiletí muzikanti se těší jakémus takémus zdraví. A jsou-li chorobní, ne nebezpečně. Kromě stáří, samozřejmě.

Tedy proč kniha vznikla?

Rozhodl o tom fakt, že v roce 2016 oslavily Synkopy 61 již 56 let. Vedle Rolling Stones patří v Evropě mezi nejdéle sloužící kapely. Jako u party okolo Micka Jaggera se u Synkop vyměnil jediný člen. U Stones to byl Brian Jones, který krátce poté zemřel. V Synkopách baskytarista Honza Čarvaš nejprve zemřel…

Kde jste potkal Synkopy?

Pro Českou televizi jsem točil film a koncert, který se vysílal asi dva měsíce po jejich 55. výročí: od ledna 2020 za rok už kapela oslaví 60. výročí… A protože se do tohoto filmu dost věcí nevešlo, dohodli jsme se s kapelníkem i kytaristou Petrem Smějou a s bubeníkem Jirkou Rybářem, že by si to knihu zasloužilo. Tak jsem se do ní pustil.

A kdo jiný, že?

Aniž bych si to uvědomil a tušil, stal jsem se archivářem brněnského bigbítu. Protože o všech tamních bigbíťácích, figurkách či hercích jsem natočil film, koncert, dokument či psal knihu. Ještě víc jsem tak zviditelnil Mirka Donutila, Boba Frídla, Frantu Kocourka, Bolka Polívku, Progres II, Synkopy 61, sourozence Ulrychovy, Satirické divadlo Večerní Brno, Jiřího Netíka… Až teď dopíšu ještě Ulrychovce, základ biografických záležitostí bude uzavřený.

A to jste ještě nezmínil své pěkné dokumenty o Jarkovi Nohavicovi a Divadlo Semafor…

Ale Nohavka je Ostravák, anebo Těšíňák. To vše byli či dál jsou kámoši, téměř vždy to vyplynulo z výročí. Vznikl film a následně kniha, třeba u legendárního moravského siláka Franty Kocourka. Točil jsem hodinový film o jeho nedožitých sedmdesátinách a zbyla mi spousta fotek, dokumentů, vzpomínek. Bylo prostě ideální napsat i knihu.

Zaplesalo vaše srdce při nálezu článku o Synkopách 61?

Ani ne tak článku, jako spíš plakátu. Ani nevím, kde jsem ho sehnal, byl až z Polska někdy z roku 1970. A na něm „Grupa z Čechoslovacii Sinkopi“ i s pokaženými jmény muzikantů. To mi udělalo radost, mezi moje koníčky dodnes patří obcházení bazarů a antikvariátů. Těšilo mě také, že mám i první singl Synkop, jejich společné SP s Vladěnou Pavlíčkovou.

To byl slavný hit „Válka je vůl“?

Ano, vyšel jako jediná deska u Supraphonu. Vše další pak už bylo u firmy Panton. Té už zůstali věrní, stejně jako Ulrychovci. Při psaní mi radost dělala holka, dnes už dáma, která byla v 70. letech od svých 12. - 13. let jejich fanynkou. Má je ráda dodnes, i když je v důchodu. Jmenuje se Eva Odříková a je z Brna. Psala si pár let deníky a do nich zapisovala, kdy a kde Synkopy hrají, že si Petr Směja koupil novou kytaru, kterou jejich píseň kdy vysílalo rádio; byla a je neskutečně dokonalá kronikářka. Uvedla třeba: „17. března, 6.37 ráno, Český rozhlas. Program 1. Píseň Casanova.“ Netuším, jak to zjišťovala. Měla v sešitech vlepenou každou zmínku z Rovnosti, Melodie nebo z Večerníku… Ty podklady, když jsem získal, se mi dost hodily. Radost udělaly i starým pánům z kapely, vůbec o ní nevěděli.

Synkopy 61 - Válka je vůl Zdroj: YouTube.com/hookrecords

V začátcích Synkop měly články o nich komiksovou grafiku, za pár let v Melodii to už byla nuda. Proč?

To byla práce Káji Saudka. Dělal hitparády do časopisů, obaly alb, péefka… Kvalitních kapel bylo málo, stejně tak výrazných výtvarníků, kteří se prosazovali. Všichni se navzájem znali, příležitostí kreslit obal LP bylo málo, Kája třeba dělat plakát na tuším 2. beatový festival. Ilustrátor Saudek byl dost spjatý s bigbítem, dát mu práci byla pro něj i pro dobové kapely vzájemná čest.

Byl i nějaký „dezinformační“ článek jako „Synkopy jsou gentleman“? Náš pan prezident Zeman o podobném ví své…

(smích) Tak to mě pobavilo. O takovém u Synkop já nic nevím. Synkopy měly v začátcích takovou specialitu, rok po roce si měnily název. Měly Synkopy 61, 62, 63 a rok nato si už zase začaly říkat Synkopy 61. Myslel jsem si, že se někdo spletl, ale tak to měly. Trochu mě tím při psaní knihy zmátly.